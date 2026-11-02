От «Сигма-боя» до новых звезд: в Москве прошла премия «СуперЛайкШоу»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Детская премия впервые вышла в прайм-тайм: розовая дорожка, семь тысяч зрителей и артисты, которых знает едва ли не каждый ребенок страны.

В Москве в четвертый раз прошла премия СТС Kids «СуперЛайкШоу». Для одних артистов эта сцена уже стала стартом большой карьеры, для других — площадкой для новых хитов. Более того, зрители сами выбирали победителей. Как устроен этот мир и кто сегодня задает в нем тренды, выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Миллионы просмотров, тысячи лайков и целые армии поклонников. Песни этих исполнителей знает едва ли не каждый ребенок страны. В Москве — четвертая музыкальная премия СТС Kids «СуперЛайкШоу». И дорожка здесь не красная, а розовая — потому что праздник детский.

Фанаты очень ждут и поддерживают артистов. А розовая дорожка в этом году стала не просто местом для фотографий, а целой отдельной музыкальной площадкой. И все это — еще до того, как начинается главное шоу. Стоит этим артистам появиться — и публика буквально срывается на крик.

«Честно, в сильном предвкушении того, что будет. Я уверена, что вот то, как они сейчас орут, кричат, невозможно. То, что будет на выступлениях, я не представляю», — сказала поп-исполнительница, блогер и модель Милана Хаметова.

«СуперЛайкШоу» — детская музыкальная премия, где все по-взрослому: номинации, голосование, награды и большой концерт. Только звезды моложе, а фанаты — громче. И победителей в нескольких номинациях определяют сами зрители.

Мировой хит «Сигма-бой» два года назад впервые прозвучал на широкую аудиторию именно здесь. С тех пор песня добралась до чарта Billboard, а ее исполнительницы возвращаются на премию уже в статусе мировых звезд.

«Я думаю, что „Хитмейкер года“ я 100% должна забрать, потому что нет тут больше ни одного такого артиста, у которого настолько много популярных треков, которые популярны не только в России, но и во всем мире», — сказала певица Betsy (Бэтси Girl).

Для родителей это тоже возможность лучше понять, чем увлекаются их дети. Что значит «я тебя могу» и почему все повторяют «сикс-сэвэн»? Ответы — на сцене. В этом году шоу снова принимает «Live Арена», и здесь больше семи тысяч зрителей.

«Отсюда хорошо виден масштаб мероприятия. Такой огромный полный зал. Дети — самые благодарные зрители, но эта программа вполне может удивить и взрослую аудиторию», - передает корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

За четыре года премия выросла в масштабное музыкальное шоу и собрала артистов, которые задают тренды среди детской аудитории. А в этом году «СуперЛайкШоу» впервые выходит в прайм-тайм.

«Пиковое время, и мы поняли, что за 4 года у нас накопился огромный опыт масштабного красивого шоу. Мы собрали всех артистов, которые в прайме, ну, в прайме у детей, и артисты, которые создают тренды», — сказала продюсер музыкальной премии СТС Kids «СуперЛайкШоу» Надежда Горшкова.

Для некоторых звезд эта сцена становится отправной точкой большой карьеры. Одна из самых популярных детских блогеров СНГ — Viki Show — впервые выступила со своей песней именно здесь, на самой первой премии.

«Была большая площадка, мое первое такое большое выступление. После этого я уже начала задумываться о сольных концертах», — сказала блогер, певица Viki Show.

Кто заберет награды в этом году, зрители СТС Kids узнают 28 ноября. А у самой премии впереди первая круглая дата — пять лет. Организаторы обещают — следующий музыкальный праздник будет еще масштабнее.

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