Медведи и непогода: российские пчеловоды завершают сезон с убытками

В Башкирии урожай меда сократился в среднем на треть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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В Башкирии урожай меда сократился в среднем на треть из-за погоды.

Российские пчеловоды завершают сезон с серьезными убытками. Одним меда не хватило из-за плохой погоды, другим его буквально не оставили медведи. На фоне таких проблем у пасечников эксперты предупреждают о подделках на рынке и подмене сортов — под видом дорогого могут продавать более дешевый. Как не переплатить за красивую этикетку и что сейчас происходит на медовом рынке, выяснил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Пчеловоды Башкирии подводят итоги заключительного медового месяца. Последние соты собраны, ульи готовят к зимовке. Вот только сладким этот год точно не назовешь: урожай меда сократился в среднем на треть.

И дело не в том, что пчелы стали ленивее. Подвела погода. Пчелы реже вылетали из ульев, а растения слабо выделяли нектар.

«Июньского цветочного меда мы практически не взяли, то есть некоторые пасеки были вынуждены дополнительно кормить пчел всякими сиропами», — сказал пчеловод Фанис Халилов.

Если в Башкирии пчеловоды считают только «сладкие» потери, то в Сибири некоторые из них лишились не только меда, но и самих пасек.

Советский Винни-Пух, конечно, был большим любителем меда, но в реальной жизни встреча с косолапым сладкоежкой — совсем не мультфильм.

В Челябинской области медведь несколько недель бродил в окрестностях дачного поселка, а затем добрался до пчелиных домиков. Вот все, что осталось от пасеки.

«Обокрали меня просто. Так внезапно, нагло. А как дальше-то?» — пожаловался пасечник Владимир Бесенев.

Особенно сильно пострадали пасеки Алтайского края. Только в одном районе медведи разгромили около 200 ульев. Некоторые пчеловоды потеряли все.

Не всегда спасает даже электроизгородь.

«Умные медведи, они роняют на провода какие-то палки, ветки, деревья ломают, чтобы проволока упала на землю, и он спокойно проходит по дереву. В этом году было уничтожено 21 улей. Это самый крупный год по потерям», — сказал пчеловод Игорь Баумтрок.

А ведь в этих местах пчеловодство для многих — основной источник дохода. Восстановить разрушенную пасеку дорого и непросто.

На этой поляне около 50 ульев. За один визит медведь может уничтожить их все. В каждой такой коробке находится до 80 тысяч пчел. Если зверь разобьет корпус и достанет мед, для пчелосемьи это настоящий смертный приговор.

Но проблема не только в деньгах. Медведи все чаще воспринимают пасеки как собственную кормушку и привыкают возвращаться туда, где однажды удалось полакомиться медом. А встречи с человеком становятся все опаснее.

Выходы медведей к пасекам связывают с нехваткой естественного корма в лесу. И теперь пчеловоды опасаются, что в следующем году косолапые снова вернутся за привычным угощением.

«Если медведь попробовал мед, он уже не изменит свое отношение. Когда в цирке медведя дрессируют, то он любые задачи выполняет за сгущенное молоко. Потому что это не еда, это лакомство», — отметил Константин Потапов.

Пострадавшими, к слову, могут оказаться и обычные покупатели. Когда собственного меда становится меньше, а цены растут, возрастает риск появления на прилавках подделок.

«Берут более низкие сорта меда, например с подсолнуха, с рапса, и продают их как липовые, акациевые, то есть идет подмена видового происхождения меда», — сказала эксперт по меду Анна Брандорф.

Теперь у пчеловодов две задачи — сохранить то, что осталось, и пережить зиму. И уже сейчас усиливать оборону пасек, иначе в следующем сезоне сладкий улов снова может достаться не людям, а хозяевам леса.

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