«Гонка умов и технологий»: как артиллерия и БМП борются с дронами ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На севере ЛНР водителей предупреждают о БПЛА через радиоэфир.

В нынешних боевых реалиях мало обнаружить противника — нужно еще защититься от его дронов и обеспечить проход своим. На севере ЛНР даже водители грузовиков и автобусов слушают радиоэфир — там предупреждают о вражеских беспилотниках и призывают остановиться. Военным тоже приходится реагировать мгновенно — экипаж БМП сбивает дроны еще на подлете, а артиллеристы прикрывают работу своих операторов FPV. Как бойцы приспосабливаются к новым угрозам и учатся действовать сообща, увидел Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Езда по трассам на север ЛНР для мирных водителей грузовиков и пассажирских автобусов сродни подвигу. Обочины полны обгоревшими остовами гражданских машин, а волны радиоэфира — предупреждениями о дроновой опасности.

— «Внимание, внимание. БПЛА противника. Михайловка, Новоайдар. Стоп машины! Все в укрытие».

Судя по информации о том, что из Михайловки в сторону Новоайдара летит дрон, скорее всего их запускают из Купянского района. А мы уже тем временем в километре от Новоайдара. Пока полет нормальный, наш.

Под лязг железных траков тянутся в небо орудия наших бронемашин. Но летящий было высоко украинский дрон вдруг решает зайти на БМП группировки «Запад». И оператору-наводчику приходится стрелять из всех стволов буквально перед собой, нарушая безопасную траекторию ударного беспилотника.

— «Ага, попал!»

Безудержная радость бойца понятна. Это его заслуга. Но и боевого модуля «Бережок», чья система наведения и огня тоже заслуживает похвалы.

«Тепловизионный прицел, стабилизация. Скорострельность хорошая. И на 4 км вполне эффективное оружие, чтобы сбивать. То есть за раз, если FPV-шки идут пролетом, то есть по пять, по шесть, можно их сразу всех уничтожить», — сказал оператор-наводчик БМП-2М группировки войск «Запад» с позывным «Поляк».

Западные военкоры, которые работают в стане противника, отмечают: угроза российских БПЛА для ВСУ огромна. И на Краснолиманском, и на Купянском направлениях.

Линия фронта проходит по дорогам, полным риска. Сети предназначены для остановки беспилотников. Но ракеты также летят. Российские дроны, кружащие в небе, представляют угрозу. В среднем за день украинское подразделение сталкивается с 10 такими атаками.

— «Я Охотник. Начинай!»

Защищенный РЭБом, бревнами, мангалом и дополнительными бронепластинами, расчет «Мсты» уверенно выдвигается на огневой пост. Новому пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении не удалось скрыться от глаз нашей разведки.

Артиллеристы отныне поддерживают не только штурмовиков, но и наши расчеты БПЛА. В момент работы воздушных асов бьют по пунктам запуска дронов-перехватчиков ВСУ.

«Наши птичники на камикадзе долетали. Чтобы их не сбивали, мы подавляли огнем, чтобы наши FPV долетели до цели. — То есть такая комбинированная дистанционная работа? — Комбинированная работа, да», — сказал старший офицер батареи САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» с позывным «Белек».

Современная война становится все сложнее и изощреннее. И самое опасное оружие бойца сегодня — это интеллект. Гонка умов и технологий. Уже через какой-то год-два боевые действия могут измениться до неузнаваемости.

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