Онемение в руке и перевод в клинику Хопкинса: сенатор Мерфи госпитализирован

Фото: www.globallookpress.com/Rod Lamkey

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Политик почувствовал недомогание во время хоккейного матча сына, после чего его срочно доставили в больницу.

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи был срочно госпитализирован после того, как перенес инсульт во время хоккейного матча своего сына. Об этом сообщает ABC News.

Как сообщила руководитель аппарата политика Эллисон Хервитт, в субботу Мерфи почувствовал онемение в руке, после чего его доставили в больницу. Врачи диагностировали инсульт и приняли решение перевести сенатора в клинику Джонса Хопкинса в Балтиморе.

«Врачи воодушевлены его прогрессом, он в сознании и бодр, мы оптимистично надеемся на его полное выздоровление», — приводит телеканал ABC слова Хервитт. Другие подробности о состоянии политика пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол США в Польше Том Роуз выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон заботится о стабильности и демократическом будущем Варшавы. Дипломат призвал правительственных чиновников, полицию и демонстрантов «сделать глубокий вдох» и отказаться от действий, способных спровоцировать насилие или эскалацию.

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