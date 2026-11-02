Время для детей, а не для масочек: как Кузьмина экономит на процедурах красоты
Кузьмина предпочитает посвящать свободное время семье
Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru
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Актриса призналась, что на одни только кремы, эссенции и маски можно потратить целый день.
Актриса Ольга Кузьмина на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что предпочитает посвящать свободное время семье, а не многочасовым ритуалам красоты.
По словам Кузьминой, она понимает, что полноценный уход требует времени — нужны и ночные кремы, и маски для лица, и различные эссенции, и специальные шампуни для волос. Однако на все эти процедуры можно потратить целый день, а актриса предпочитает проводить его с семьей и детьми.
«Поэтому, по большому счету, я пользуюсь одним кремом универсальным и на ночь, и утром: намазалась и побежала», — поделилась она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кузьмина променяла свой яркий образ на естественность вовсе не ради нового амплуа. Причиной возвращения к натуральному цвету стала банальная усталость от постоянного ухода. Актриса призналась, что на протяжении десяти лет ей приходилось регулярно подкрашивать корни, и в какой-то момент ей просто стало лень тратить на это время. По словам звезды, она решила сэкономить драгоценные часы и променяла сложные бьюти-процедуры на натуральность, которая, как она уверена, сегодня является главным трендом.
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