Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Рост за год составил более 2,7 тысячи рублей.

К сентябрю 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей. Такие сведения Социального фонда России приводит РИА Новости.

По информации ведомства, на 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей.

Годом ранее, в аналогичный период 2025-го, работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя выплата гражданам, получающим пенсию, за год увеличилась почти на две тысячи рублей. В России насчитывается более 40,5 миллиона пенсионеров: по состоянию на 1 сентября 2026 года на учете в Социальном фонде России состояли 40,519 миллиона человек.

В сентябре средний размер пенсионных выплат достиг 25 469 рублей — в расчет включены как работающие, так и неработающие граждане. Годом ранее, в сентябре 2025-го, этот показатель составлял 23 520 рублей, таким образом за год средняя выплата увеличилась на 1 949 рублей.

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