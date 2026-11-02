«Не специалист своего дела»: Костенко призвала бежать от психологов-хайпожоров

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Блогер уверена, что настоящий эксперт не станет делать выводы о личностях по нарезкам из телепередач.

Модель Анастасия Костенко в своем профиле в соцсети Instagram* заявила, что настоящий специалист не станет делать выводы о личностях по нарезкам из реалити-шоу, а попытается успокоить разбушевавшуюся публику.

После выхода реалити-шоу с участием Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова в сети началась настоящая волна критики в адрес футболиста. Пользователи обсуждают его холодность к супруге и резкие комментарии о ее внешности, советуя блогеру задуматься о разводе. Тарасов пытался оправдаться особенностями характера, а Анастасия долгое время защищала мужа, однако теперь, судя по всему, ее терпение лопнуло — правда, досталось не хейтерам, а «психологам», которые делают разборы их пары.

В своем микроблоге Костенко сообщила, что отписалась от специалиста, которого раньше считала едва ли не единственным профессионалом среди всех хайпожоров. По ее словам, адекватный и грамотный психолог никогда не будет разбирать отрезки, нарезки или хронометраж из реалити-шоу, понимая специфику телевидения. Блогер подчеркнула, что подобный разбор личностей непрофессионален и неэтичен, даже если эксперты не ставят точных диагнозов, а лишь делают прозрачные намеки.

По мнению Анастасии, настоящий специалист, видя всеобщую истерию у массы, напротив, должен успокаивать людей и развеивать смуту. Костенко отметила, что грамотный эксперт объяснил бы зрителям, как устроено шоу, как происходит набор участников, как все клеится и режется, и почему публика видит лишь максимум или минимум эмоций. Но точно не стал бы рассуждать о том, как знаменитостям нужно было жить.

В завершение блогер призналась, что счастлива из-за массового отбора на профпригодность среди таких горе-специалистов. Она посоветовала подписчикам «убегать сверкая пятками» от тех, кто публично разбирает пары знаменитостей. Костенко напомнила: даже если бы супруги действительно обратились за помощью, все, что происходит на сессии, — это строгая тайна, которую можно вынести максимум обезличенному супервизору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Карина Мурашкина жестко высказалась о поведении Дмитрия Тарасова. Она заявила, что была шокирована кадрами из реалити-шоу с его участием, и разглядела в футболисте нарцисса и абьюзера. По словам Мурашкиной, жизнь Анастасии Костенко с ним — это «просто ад», а саму блогершу она назвала бедной, предположив, что с четырьмя детьми ей сейчас непросто. Также Мурашкина отметила, что «бог уберег» Ольгу Бузову от дальнейших отношений с Тарасовым.

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