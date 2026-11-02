Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Применение сбросов противотанковых мин ТМ-62 показало высокую эффективность при уничтожении позиций противника.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ПВХ-2 1614-го инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную систему фортификационных сооружений украинских вооруженных формирований сбросами мин ТМ-62 на Днепропетровском направлении специальной военной операции.

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА вскрыли узел обороны противника, в который входили здания и блиндажи, соединенные между собой траншеями. Подвалы зданий противник использовал для размещения пунктов управления БпЛА.

После уточнения координат и оценки конструкции укреплений командование решило применить для их уничтожения противотанковые мины ТМ-62. Расчеты БПЛА ПВХ-2, несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника, вывели дроны на цель и осуществили точные сбросы.

В результате серии мощных взрывов строения и блиндажи были полностью разрушены вместе с находившейся внутри живой силой и вооружением ВСУ, что подтверждается кадрами объективного контроля.

Применение сбросов противотанковых мин ТМ-62 с БПЛА ПВХ-2, способного нести боевой заряд до 10 кг, показало высокую эффективность при уничтожении укрепленных позиций противника. Такая тактика позволяет наносить гарантированные поражения фортификационным сооружениям с минимальными рисками для личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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