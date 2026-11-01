Китай замахнулся на Луну: двух человек высадят к 2030 году

Китай планирует высадить двух человек на поверхность Луны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Уже прошло несколько больших испытаний.

Китай планирует высадить двух человек на поверхность Луны для проведения научных исследований. Об этом сообщают местные СМИ.

Для этого запустят две ракеты одну за другой, а затем два члена экипажа пилотируемой лунной миссии ступят на Луну. Китай рассчитывает завершить свою миссию к 2030 году.

Эксперты назвали план прагматичным. Они ждут, что лунная миссия усилит космическое соперничество между Китаем и Америкой.

О планах высадиться на Луне к 2030 году Китай впервые объявил в 2023-м. За это время были разработаны и проверены ракета «Чанчжэн-10», космический корабль с экипажем, посадочный модуль, скафандр для Луны и пилотируемый луноход.

Уже прошло несколько больших испытаний. Среди них — аварийный сход корабля «Мэнчжоу» с орбиты на нулевой высоте, полная проверка посадки и взлета лунного модуля, проверка запуска ракеты «Чанчжэн» с помощью троса, демонстрация полета на малой высоте, а также аварийный сход «Мэнчжоу» с орбиты при максимальном динамическом давлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Луна становится меньше. Специалисты из США выяснили, насколько уменьшился радиус спутника Земли.

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