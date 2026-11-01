Захарова увидела в протестах в Польше признаки «майданного» сценария

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дипломат напомнила, что в 2013–2014 годах представители Варшавы поддерживали участников митингов в Киеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти столкнулись с протестным сценарием, который сами поддерживали на Украине в 2013–2014 годах. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же двенадцать лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», — отметила Захарова.

Она напомнила, что во время протестов на Майдане в Киеве польские политики выступали перед участниками митингов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что тогда протестующие занимали административные здания и вступали в столкновения с полицией. При этом западные государства, по ее словам, поддерживали участников акции и не осуждали захваты зданий.

Поводом для заявления Захаровой стали события в Польше, где 30 октября у здания Конституционного суда собрались протестующие на фоне конфликта вокруг назначения судей. Несколько человек попытались проникнуть внутрь, преодолев ограждение. Полиция задержала участников акции, после чего в сторону силовиков полетели различные предметы. Позднее правоохранители оцепили территорию суда.

В это время президент Польши Кароль Навроцкий направлялся в Сенегал. Узнав о беспорядках, он распорядился развернуть самолет и вернуться в Варшаву. После возвращения глава государства созвал срочное совещание с участием представителей политических сил, чтобы обсудить ситуацию вокруг Конституционного суда.

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