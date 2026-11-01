Как в кино: режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу

Майкл Манн пытался убрать пистолет в кобуру — и выстрелил себе в ногу

Фото: www.globallookpress.com/FS

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Манна отвезли в больницу в Лос-Анджелесе.

Американский кинорежиссер, двукратный лауреат «Эмми» Майкл Манн, случайно выстрелил себе в ногу из собственного оружия. Информацию предоставил портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Режиссер „Схватки“ пытался вложить в кобуру свое оружие, когда оно выстрелило», — указал источник портала.

Случай произошел вечером в субботу, 31 октября, на городском стрельбище. Туда приехали местные стражи порядка. Спустя некоторое время Манна отвезли в больницу в Лос-Анджелесе: он получил ранение в ногу.

Майкл Манн — американский режиссер, сценарист и продюсер, прославившийся криминальными драмами и триллерами. Широкую известность ему принесла экранизация романа Фенимора Купера «Последний из могикан» 1992-го года.

Манн — двукратный лауреат «Эмми»: за сценарий фильма «Иерихонская миля» и как исполнительный продюсер сериала «Нарковойны». Кроме того, он номинировался на «Оскар» за «Свой человек» (как продюсер, режиссер и сценарист) и за «Авиатор» (как продюсер).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирской области мужчина во время занятия охотой случайно выстрелил в своего товарища, когда целился в лису. Мужчина сделал три выстрела. Его друга увезли в больницу с серьезными ранениями в нижней части тела.

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