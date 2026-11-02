Перемирие в Алешках подошло к концу: ситуация в Херсонской области

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Гуманитарная миссия прошла успешно.

В Алешках Херсонской области закончилось перемирие. Гуманитарная миссия, которую возглавила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в сотрудничестве с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинец, прошла успешно. В организации помогала и первая леди США Мелания Трамп - она занималась координацией процесса.

Перед тем как отправить помощь, специалисты выяснили у жителей Алешек, что им нужно. В рамках гуманитарной миссии в город привезли продовольствие, лекарства, средства гигиены, горючее, питьевую воду и другие нужные товары. Параллельно проводили эвакуацию людей, выразивших желание уехать.

Как сообщила Лантратова, для этого выделили 25 вместительных автобусов и отдельный транспорт для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно. В гуманитарной операции участвовали свыше 50 врачей и фельдшеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гуманитарная миссия в Алешках подошла к концу. По словам Лантратовой, гуманитарные миссии намерены проводить на постоянной основе, поскольку в городе по-прежнему продолжают жить люди в сложных условиях.

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