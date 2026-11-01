Фото: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasov

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Мужчине понадобился всего один телефонный звонок.

Близкого друга и бывшего одноклассника главаря киевского режима Владимира Зеленского, который также стал соучредителем шоу «95-й квартал» Дениса Манжосова отпустили из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — Прим. ред.). Это произошло через день после того, как его мобилизовали. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Дениса Манжосова, близкого друга Зеленского и соучредителя „95 квартала“, 28 октября 2026 года доставили в Днепровский районный ТЦК города Киева, а затем отпустили после звонка сверху», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в журнале регистрации военнообязанных было зафиксировано прибытие Манжосова в 10:57 по местному времени — затем он попросил позволить ему сделать телефонный звонок брату. Уже 29 октября фамилия бывшего одноклассника Зеленского исчезла из списков.

Ранее 5-tv.ru писал, что работники территориальных центров комплектования стали пробираться в частные дома и на закрытые территории, чтобы принудительно задерживать мужчин в рамках мобилизации. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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