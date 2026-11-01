ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Силовики засняли осмотр по месту жительства фигуранта и его допрос.

ФСБ опубликовала кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке теракта в парке «Царицыно». На кадрах видно, как силовики заводят молодого человека в автомобиль. Также ФСБ засняли осмотр по месту жительства фигуранта и его допрос.

При обыске у молодого человека была обнаружена военная атрибутика и символика запрещенной в РФ террористической организации.

«На своей странице в TikTok я размещал различные постеры с пропагандой нацизма, фашизма, а также насилия к иммигрантам, людям другой национальности», — рассказал юноша.

Ранее ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в парке «Царицыно». Из Вашингтона сообщили, что злоумышленники якобы намерены совершить диверсию в вечернее время, когда будут проходить массовые мероприятия.

По наводке американской стороны был задержан несовершеннолетний россиянин. Российское силовое ведомство позднее выразило благодарность ФБР за предоставленные сведения.

Также, как ранее писал 5-tv.ru, по информации ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) с начала 2026 года в России было пресечено 101 преступление террористической направленности.

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