«Пугало» Каллас: Захарова ответила на выпад против Путина
Захарова высмеяла Каллас за слова о Путине и G20
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Представитель МИД назвала заявления главы дипломатии Евросоюза бесцельными и глупыми.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, выступившей против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Дипломат сравнила еврокомиссара с пугалом, которое бессмысленно пытается наводить страх. Об этом она заявила в комментарии KP.RU.
Днем ранее Каллас возразила против идеи властей США позвать российского лидера на саммит в Майами. По ее мнению, присутствие Путина на международном мероприятии способно привести к «нормализации» участия России в работе глобальных форумов.
Захарова, в свою очередь, отметила, что в Евросоюзе давно нет «урожая» из-за действий самих руководителей объединения. Поэтому подобные призывы, по ее словам, лишены смысла.
Представитель МИД пояснила, что Каллас стала пугалом в «ЕСовском прекрасном саду». Обычно такое ставят, чтобы отгонять птиц и защищать урожай, однако в Евросоюзе его давно нет из-за собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои наделы. По словам Захаровой, птицам уже не на что позариться, а пугало Каллас продолжает наводить страх своими заявлениями бесцельно и глупо.
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