Иглы и магниты нашли в хеллоуинских сладостях в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция не исключает, что кто-то намеренно испортил угощения, чтобы навредить детям.

В двух федеральных землях Германии дети обнаружили иглы и магниты в сладостях, собранных во время празднования Хеллоуина. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

«В ночь на Хеллоуин в федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц в собранных детьми сладостях и на их упаковках были обнаружены опасные посторонние предметы», — говорится в сообщении телеканала.

Один из случаев произошел в населенном пункте Винцингероде в Тюрингии. Там дети нашли металлические иглы, когда распаковывали собранные конфеты.

Еще один инцидент зафиксировали в населенном пункте Аппенхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Девятилетний мальчик проверял полученные от местных жителей угощения после того, как его мать увидела в интернете предупреждение о возможной порче сладостей. В одной из жевательных конфет ребенок обнаружил два магнита диаметром около двух миллиметров каждый.

По данным полиции Ингельхайма, никто не пострадал. Правоохранители не исключают, что сладости могли намеренно испортить, чтобы причинить детям вред. Расследование ведется по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений. Пока неизвестно, у каких именно домов дети получили опасные угощения.

Полиция призвала родителей тщательно проверять все сладости, которые дети собирают во время празднования Хеллоуина, прежде чем разрешать им их есть.

Подобные случаи происходили в Германии и раньше. Так, в 2025 году жительница Киля обнаружила лезвия для бритвы среди хеллоуинских угощений своих детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.