ФСБ задержала подростка по наводке США о подготовке теракта в Царицыно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ранее ФБР и посольство Штатов сообщили о готовящейся диверсии.

При проверке поступившей от США информации о подготовке теракта в Царицыно задержан подросток. Об этом сообщили в ФСБ.

«Задержан несовершеннолетний россиянин, угрожавший терактом в парке «Царицыно», — сообщили в ведомстве.

Ранее американские спецслужбы сообщили ФСБ, что в столице России готовится теракт. На сайте американского посольства в РФ появилось объявление от ФБР о возможной диверсионной акции в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. По заявлению американских силовиков, террористы якобы намеренно выбрали вечернее время, когда в учреждении проходило сразу несколько крупных мероприятий.

В целях безопасности вход в заповедник перекрыли, автомобильное движение на дорогах в районе Царицыно было ограничено сотрудниками полиции. Корреспондент 5-tv.ru сообщал о происходящем с места событий.

Как ранее отмечал 5-tv.ru, по данным ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) с начала 2026 года было пресечено 101 преступление террористической направленности, включая 78 непосредственно терактов.

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