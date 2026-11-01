«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После обвинений в финансовом обмане Максим Николаев объяснил, почему больше не намерен организовывать ее выступления.

PR-директор Анастасии Волочковой Максим Николаев объявил о прекращении сотрудничества с балериной. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он объяснил свое решение непредсказуемостью артистки, которая, по его словам, может внезапно отказаться от запланированных гастролей.

«Анастасия, к сожалению, нестабильна. То есть сегодня она едет на гастроли, завтра она не едет, это все зависит от настроения», — рассказал Николаев.

Мужчина сообщил, что уже опубликовал в социальных сетях сообщение о завершении совместной работы. По его словам, последним стал концерт в Краснодаре, после которого Волочкова отправилась в Москву.

При этом Николаев признал, что сам допустил серьезную ошибку при организации выступлений балерины. Все время сотрудничества он обходился без письменных соглашений с артисткой.

«А моя ошибка, как организатора концерта, что я с ней никогда никакие документы не заключал. Вот. И в этом была, конечно, моя огромная ошибка», — признался он.

Заявление Николаева прозвучало на фоне финансового скандала. Волочкова обвинила Николаева в том, что он получил от организаторов мероприятия деньги, причем больше оговоренной суммы, но не передал ей гонорар. Возмущенная артистка записала эмоциональное обращение прямо в самолете.

Несмотря на конфликт, PR-директор подчеркнул, что не держит зла на Волочкову и по-прежнему тепло к ней относится.

«Я Настю люблю как человека, как друга, но с точки зрения какой-то коммерческой истории я завязываю как бы всю эту историю, как бы закрываю», — заявил он.

При этом, собеседник 5-tv.ru отметил, что получил такую же сумму, как и три месяца назад, когда сопровождал Волочкову на гастролях в Краснодаре. Точный размер выплаты не уточняется.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.