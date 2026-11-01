Опубликовано видео нападения на инспекторов ДПС в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На кадрах мужчина с ножом бросается на правоохранителя.

В распоряжение 5-tv.ru попала видеозапись нападения на сотрудников ДПС в одном из московских районов. Кадры публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина бросается на правоохранителя. Злоумышленник успел ранить одного инспектора. Чтобы остановить его, сотрудник ДПС применил табельное оружие — после этого нападавшего удалось обезвредить и скрутить. Задержанный опознан как Хабиб C. — сейчас его допрашивают в отделе полиции.

Ранее мужчина напал на инспекторов ДПС. Экипаж Госавтоинспекции прибыл в один из столичных районов для выяснения обстоятельств ДТП. Там его заметил 33-летний Хабиб С., который достал нож и атаковал правоохранителей.

Мужчина пытался воспрепятствовать следственным действиям — после замечания сотрудников и произошло нападение. В результате инспектор ДПС получил травмы подбородка и левого плеча, а также перелом фаланги пальца руки. Нападавшего ранили в ноги из табельного оружия. Мужчина мог быть под воздействием наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 61-летней россиянки Ольги Васильевой было найдено в заброшенном колодце в горном районе Саиттас недалеко от Лимасола. Женщина исчезла на Кипре 21 октября.

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