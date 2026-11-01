Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать

В Сибири по прогнозам экспертов будет аномально теплая зима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Жители Красноярского края уже увидели это своими глазами.

Предстоящая зима в Сибири может стать самой теплой за последний век. Такой информацией поделился с ТАСС проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

«Для Сибири прогнозы в основном сходятся в одном: зима ожидается аномально теплой», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что жителям регионов Сибири также стоит ждать большого количества снега. Жители Красноярского края уже увидели это своими глазами.

Как пояснил Верховец, теплую и снежную зиму могут принести циклоны с северо-запада — они обеспечат потепление и обильные осадки в ноябре и декабре. При этом он не исключил, что оттепели могут периодически чередоваться с такими же аномальными морозами.

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