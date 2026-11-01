Мужчина погиб в результате крушения самодельного самолета в Тверской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Следственная группа уже работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.

В Тверской области в результате крушения самодельного воздушного судна погиб мужчина, который им управлял. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, происшествие случилось 1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово.

На место крушения выехали следователи и криминалисты. Они проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося, а также причины падения воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. По данным Минобороны России, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В ведомстве уточнили, что самолет летел без боекомплекта.

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что экипаж увел самолет от жилых домов, чтобы избежать столкновения с ними. По его словам, бомбардировщик совершил аварийную посадку в районе Красноярово, а летчики сделали все возможное для спасения местных жителей.

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