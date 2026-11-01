Биржа Binance возобновила вывод средств после атаки хакеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Платформа взяла на себя финансовые потери и уже компенсировала около 95% похищенной суммы.

Криптобиржа Binance частично восстановила возможность вывода средств после хакерской атаки. На первом этапе пользователям вновь стали доступны операции с наиболее востребованными криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana и XRP.

«Работа сервиса восстанавливается поэтапно. Первый этап запустили утром 1 ноября», — сообщили в пресс-службе компании.

Ограничения вводили в качестве меры предосторожности: специалистам требовалось локализовать последствия взлома и проверить безопасность инфраструктуры. В Binance подчеркнули, что пользователи не понесут финансовых потерь — весь ущерб биржа покрывает за счет собственных резервов. На данный момент компании удалось закрыть около 95% похищенной суммы. Оставшиеся 5% связаны с менее ликвидными токенами, на приобретение которых требуется дополнительное время. Балансы по десяти наиболее популярным активам обеспечены полностью.

Биржа также взаимодействует с правоохранительными органами и представителями криптоиндустрии, чтобы отследить украденные средства. После завершения расследования Binance намерена опубликовать подробный отчет об атаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сумма утечки с криптобиржи Binance превысила 5,7 миллиарда долларов.

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