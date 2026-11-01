Коллекторы названивают с угрозами? Как призвать собирателей долгов к ответу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Взыскатели не имеют права нарушать закон — что делать, если они хамят вам и нарушают личные границы?

Телефон разрывается от звонков коллекторов, вас атакуют сообщениями, грубят и угрожают? Статус должника не означает, что вы должны все это терпеть. В материале 5-tv.ru разбираемся, как действовать в ответ на давление со стороны взыскателей и как призвать их к ответу.

Все по закону: сколько раз в день коллекторы имеют право вам звонить?

У организаций, занимающихся возвратом денег, есть свои правила работы с гражданами. За их соблюдением следит Федеральная служба судебных приставов. Эти нормы определяют любые взаимодействия в должником, даже допустимое количество звонков.

То, сколько раз в день коллекторы могут вам позвонить, регулирует Федеральный закон № 230. Согласно ему, связаться с должником представители кредитора могут по телефону, через автоматизированный голосовой помощник или лично. При этом превращать взыскание долга в акт телефонного терроризма они не имеют права. Об этом в беседе KP.ru рассказала начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Ростовской области Анастасия Плешакова.

Согласно закону, телефонные переговоры можно проводить не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Отправка SMS-сообщений разрешается не более двух раз в день, четырех в неделю и 16 в месяц. Для личных встреч также установлен лимит — не чаще одного раза в неделю.

Помимо этого, у вас есть возможность ограничить дальнейшее общение с коллекторами. Направьте официальное заявление о взаимодействии через представителя — и представлять ваши интересы перед взыскателями будет адвокат.

Кроме того, вы имеете законное право вообще перестать общаться с кредитором или его агентами. Однако добиться этого можно только спустя четыре месяца после возникновения просроченной задолженности — если отправить соответствующее заявление раньше, документ просто признают недействительным.

Сохраняйте улики: почему не стоит удалять переписку с коллекторами

Если вам грубят по телефону, не спешите удалять сообщения. Важно иметь доказательства каждого акта некорректного поведения коллекторов. По возможности записывайте все разговоры с представителями кредиторов, сохраняйте SMS, сообщения в соцсетях и мессенджерах, а также другие улики.

Также во время напряженного разговора с коллекторами стоит узнать как можно больше информации о том, кто именно звонит, какую организацию он представляет, о какой сумме задолженности идет речь и под каким брендом работает компания. Это поможет установить юридическое лицо и понять, кто именно нарушает закон.

Пожаловаться на коллекторов можно непосредственно в Федеральную службу судебных приставов через официальный сайт службы, либо по почте в территориальное управление ФССП по месту жительства. Кроме того, жалобу можно оформить через портал «Госуслуги». К заявлению должно прилагаться подробное описание, какая организация занимается взысканием долга, о какой сумме идет речь и в чем заключается нарушение.

Также по возможности приложите к заявлению все упомянутые улики — они помогут приставам разобраться в ситуации. Стоит загрузить в письмо сам договор займа, подробную детализацию звонков, почтовые уведомления, записи разговоров, скриншоты SMS и другие доказательства.

Если же нарушения допускали сразу несколько организаций, на них всех можно подать одно обращение — отправлять отдельную жалобу на каждую компанию незачем.

Психологическая сторона вопроса: «мышление должника»

Главное, о чем должнику стоит напоминать самому себе: наличие долга не лишает человека права на уважительное отношение. Коллекторы могут требовать возврата задолженности, но делать это обязаны строго в рамках закона. А если эти границы нарушаются, у вас есть вполне реальные способы защитить себя.

Из-за чувства вины человек может терпеть угрозы и грубость, думая, что он «сам это заслужил» — так можно дать коллекторам почувствовать свою безнаказанность, и их поведение в итоге может стать не просто неуважительным, а опасным.

А чтобы не думать о том, как отбиться от коллекторов, имеет смысл изначально не допускать возникновения долга. О том, какие ошибки чаще всего приводят к финансовой кабале, и почему даже добросовестные заемщики оказываются в долговой яме, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ранее рассказал юрист Дмитрий Семенов.

Одна из самых распространенных ловушек — кредитные карты с заманчиво небольшими обязательными платежами. Человек тратит деньги банка, а затем каждый месяц вносит сумму, которую требует кредитор. Вроде бы все под контролем: просрочек нет, обязательства выполняются.

Но есть нюанс: основная часть задолженности при этом может практически не уменьшаться. Значительная доля платежа уходит на проценты, а иногда к ним добавляются страховки и комиссии.

Другая частая ошибка — брать новый заем, чтобы закрыть старый. Когда денег на очередной платеж не хватает, появляется соблазн оформить микрозайм или взять новый кредит. Кажется, что это простой выход: погасить просрочку, выиграть немного времени и спокойно разобраться с финансами. На деле такая схема часто только усугубляет положение.

Третья опасная финансовая привычка — стесняться просить о помощи из-за страха признаться в финансовых трудностях. Многие заемщики не хотят рассказывать о долгах родственникам, боятся осуждения со стороны друзей и коллег, считают обращение к юристу признанием своей несостоятельности. В результате человек пытается справиться самостоятельно: договаривается с банками об отсрочке, составляет новые графики платежей, просит коллекторов «подождать еще немного». Проблемы копятся, как снежный ком, и должник все меньше и меньше контролирует свои деньги.

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