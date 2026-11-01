Дочь показала тяжелобольного Брюса Уиллиса и нарвалась на критику

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radi; Instagram*/brucewillisbw; 5-tv.ru

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Поклонники голливудской звезды растрогались, увидев, как дочь заботливо держит тяжелобольного отца за руку.

Дочь Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу поделилась на странице отца в Instagram* видео с 71-летним актером, страдающим лобно-височной деменцией. На опубликованных кадрах девушка находится рядом с ним и нежно держит его за руку. При этом актер выглядит растерянным и обеспокоенным. Пользователи обратили внимание на состояние звезды «Крепкого орешка» и выразили поддержку его семье. Об этом сообщает KP.RU.

Видео вызвало эмоциональную реакцию подписчиков. Многие отметили трогательные отношения отца и дочери и поблагодарили Скаут за то, что она продолжает проводить время с Брюсом, несмотря на его тяжелое заболевание. Поклонники также выразили надежду, что актер чувствует любовь и заботу близких.

Впрочем, публикация понравилась не всем. Некоторые комментаторы усомнились в искренности девушки и обратили внимание на то, как она выглядит в кадре.

«Дочка любуется собой или мне кажется?» — поинтересовался один из пользователей.

Однако подобных замечаний оказалось немного. Большинство подписчиков поддержали Скаут и подчеркнули, насколько важно оставаться рядом с близким человеком, когда тот сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.

О проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно весной 2022 года. Тогда родственники актера сообщили, что у него диагностировали афазию — нарушение, которое влияет на способность человека говорить, понимать обращенную речь, читать и писать. Из-за ухудшения состояния артист принял решение завершить актерскую карьеру.

Однако, как позднее рассказывала супруга Уиллиса Эмма Хеминг, первые изменения в поведении мужа появились еще раньше. Сначала они были едва заметными: актер стал меньше разговаривать, замыкался во время семейных встреч, иногда выглядел отстраненным. Кроме того, у него вновь начали проявляться проблемы с речью, которые напоминали заикание, беспокоившее его в детстве.

Брюс всегда отличался общительностью и эмоциональностью, поэтому близкие не сразу поняли, что происходит. Эмма признавалась, что поначалу даже не могла объяснить перемены в поведении супруга и не связывала их с неврологическим заболеванием. Позже выяснилось, что некоторые из этих признаков могли быть ранними проявлениями деменции.

В феврале 2023 года семья артиста сообщила, что после дополнительных обследований врачи установили более конкретный диагноз — лобно-височную деменцию. Родственники признались, что новость стала тяжелым испытанием, однако уточнение заболевания помогло им лучше понять происходящее.

В случае Уиллиса заболевание преимущественно затрагивает речевые функции. В июне 2026 года Эмма отдельно обращала внимание на распространенное заблуждение о диагнозе мужа: по ее словам, его разновидность деменции не уничтожает память так, как многие представляют себе подобные заболевания. Актер продолжает сохранять связь с близкими, хотя привычное общение с ним стало намного сложнее.

После завершения карьеры Брюс практически исчез из публичного пространства. Вместо съемочных площадок, светских мероприятий и интервью большую часть его жизни теперь занимают забота о здоровье и время с родственниками.

У актера большая семья. От первого брака с актрисой Деми Мур у него три дочери: Румер, Скаут и Таллула. Супруги поженились в 1987 году, а в 2000-м объявили о разводе. Несмотря на расставание, им удалось сохранить хорошие отношения. Деми Мур продолжает поддерживать бывшего мужа и участвует в жизни семьи. В 2009 году Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. В браке родились еще две дочери — Мейбл и Эвелин. После объявления диагноза родственники объединились, чтобы помогать ему справляться с последствиями заболевания.

Нынешняя супруга артиста, Эмма Хеминг, рассказывала, что его вариант деменции прежде всего влияет на способность разговаривать и взаимодействовать с окружающими. По ее словам, Брюс по-прежнему узнает родных и близких. Эмма также признавалась, что живет с постоянным чувством печали из-за постепенных изменений в состоянии мужа.

Несмотря на тяжелый диагноз, семья старается сохранять привычную близость с актером. Родственники делятся отдельными моментами совместной жизни в соцсетях, чтобы не только рассказывать о Брюсе, но и привлекать внимание к лобно-височной деменции, с которой сталкиваются другие семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла сообщения о том, что ее мать находится в медикаментозной коме. 88-летнюю актрису экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У нее наблюдались трудности с дыханием, а самостоятельно передвигаться артистка не могла.

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