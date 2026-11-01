Четыре жены, шестеро детей и трое внуков: как живет семья Фоменко

Фото: © РИА Новости/Денис Малков

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Актер признался, что больше не стремится никого удивлять и главным своим проектом считает семью.

Заслуженный артист России Николай Фоменко был женат четыре раза. В этих союзах у него появилось шесть детей. Сыновья, дочки, а также внуки 64-летнего актера разъехались по разным странам. Это не мешает ему следит за успехами наследников и гордиться их достижениями. Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Четыре брака, шесть детей и три внука: личная жизнь Николая Фоменко

В первый раз Николай Фоменко женился в очень раннем возрасте — в 18 лет. Его избранницей стала дочь народного артиста СССР Рэма Лебедева и актрисы Ленинградского ТЮЗа Людмилы Красиковой Елена Лебедева. Брак продлился пять лет. В этом союзе у артиста родилась дочь Екатерина. Она появилась на свет через год после свадьбы родителей, в 1981 году.

Екатерина окончила факультет международной журналистики МГИМО, вышла замуж и родила двух детей — Аглаю в 2004-м и Марию в 2005-м.

Во второй раз Фоменко женился в 1985 году. Его супругой стала солистка ансамбля армейского танца Людмила Гончарук. Этот брак продлился десять лет. В 1995 году Людмила родила дочь Дарину. Девочка появилась на свет в 1995 году, после развода родителей. Ее воспитывал отчим. Известно, что Дарина пошла по стопам знаменитого отца: она работает актрисой в Санкт-Петербурге. У нее уже есть своя семья, она воспитывает сына Ивана. Мальчику девять лет.

Третья жена Николая Фоменко — актриса Мария Голубкина. В 1998 году артистка родила супругу дочь Анастасию, а в 2003-м первого сына Ивана. Фоменко и Голубкина развелись в 2008-м. Анастасия и Иван получили образование в Великобритании. А после окончания учебы перебрались в Германию, в Бостон.

Четвертой супругой Фоменко стала Наталия Кутобаева. Она младше артиста на 13 лет. Они поженились в 2011 году и вместе по сей день. В этом союзе появилось двое сыновей: в 2009-м Василий и в 2017-м Николай.

В интервью журналу «Теленеделя» Фоменко рассказал, что следит за успехами каждого своего ребенка и гордиться ими.

Каждый гений: Николай Фоменко о тонкостях воспитания детей

«Старший сын Иван, ему 24, пишет электронную музыку. 17-летний Василий — профессиональный скрипач, скоро заканчивает школу. И младший Коля, которому 9, он у нас футболист и первый пианист в нашей семье», — поделился Фоменко.

Также Николай поделился тонкостями воспитания детей. По его словам, на ребенка ни в коем случае нельзя давить, особенно в период бунтарства. В подростковом возрасте, как заметил заслуженный артист РФ, нужно быть предельно осторожным.

«С младшим, конечно, я занимаюсь, а со старшими уже нет, хотя раньше сидел. Они это помнят прекрасно», — сказал актер.

Николай с удовольствием уделяет внимание и внукам.

«Один школьник, две студентки. Парень решил играть в футбол. дед ему подарил мяч со специальной программой, когда можно при помощи этого мяча заниматься техникой, дриблингом очень хорошо. Все как в обычной человеческой семье», — сказал Фоменко.

Николай также добавил, что одна его внучка занимается филологией, а другая выдающийся математик и при этом увлечена генной биоинженерией.

«Там (генная биоинженерия. — Прим. Ред.) очень серьезно все, видимо, в моего папу», -с гордостью отметил Фоменко.

На первом месте семья: Николай Фоменко о планах на будущее

За свою карьеру Фоменко снялся почти в 100 картинах. Кроме того, он известен как радиоведущий, певец, спортивный комментатор, журналист и шоумен. Сейчас, по словам Николая, у него на первом месте стоит семья.

«Никаких. У меня главный проект — дети, семья, и больше ничего. Что придет, то придет. Уже так много сыграно и сделано всего, во всех соревнованиях поучаствовал, поэтому, как будет, так и будет», — сказал Фоменко, отвечая на вопрос о том, какие у него планы на будущее.

Николай отметил, что он уже в том возрасте, когда может не хвататься за каждое первое попавшееся предложение. К выбору проекта артист подходит тщательно.

«Для меня важны, прежде всего: сценарий, авторство, живые органичные диалоги, чтобы не пришлось тащить на себе непонятное», — сказал 64-летний Фоменко, добавив, что немаловажную роль играет команда, с которой предстоит работать.

При этом график заслуженного артиста РФ полностью расписан. В следующем году он планируется сняться в трех картинах, сюжет которых его зацепил.

«Мне больше не хочется никого ничем удивлять, наудивлял уже..», — подытожил актер.

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