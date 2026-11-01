Отказала любовнику в 20 тысячах евро: россиянку нашли мертвой в колодце

Фото: legion-media/Christoph Reichwein

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Задержанный 43-летний гражданин Сирии признался в убийстве 61-летней Ольги Васильевой и показал полиции место, где спрятал тело. Ранее он пытался улететь в Бейрут.

Тело 61-летней россиянки Ольги Васильевой, пропавшей на Кипре 21 октября, обнаружили в заброшенном колодце в горном районе Саиттас неподалеку от Лимасола. В убийстве признался ее 43-летний возлюбленный — гражданин Сирии. По предварительным данным, причиной расправы мог стать отказ женщины одолжить ему 20 тысяч евро. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на кипрские СМИ.

Мужчина познакомился с Ольгой около пяти месяцев назад. За это время между ними завязались романтические отношения. По версии следствия, незадолго до исчезновения россиянки иностранец попросил у нее крупную сумму, объяснив необходимость займа последствиями дорожно-транспортного происшествия. Он утверждал, что попал в аварию и теперь обязан выплатить компенсацию другому водителю. Однако Васильева отказалась давать ему деньги.

Позже выяснилось, что никакого ДТП не было. Историю с аварией мужчина выдумал. Кроме того, он преподнес Ольге ожерелье, которое оценил примерно в 10 тысяч евро. К украшению прилагался сертификат подлинности, однако документ оказался поддельным. Когда россиянка вернула подарок и предложила продать его, чтобы помочь возлюбленному разобраться с финансовыми трудностями, обман раскрылся.

Незадолго до исчезновения Васильева также снимала крупные суммы со своих банковских счетов. Теперь правоохранители проверяют ее финансовые операции и пытаются установить, куда могли направить деньги.

Последний раз Ольгу видели 21 октября. По словам подозреваемого, они встретились возле супермаркета, где женщина оставила свой автомобиль, после чего отправились к нему домой. Там пара провела около двух часов, а затем якобы разошлась. Мужчина утверждал, что россиянка собиралась отправиться с подругами в северную часть Кипра. Однако полицейские не обнаружили сведений о том, что она пересекала соответствующие пропускные пункты.

Вечером того же дня соседи Васильевой слышали из ее дома крики и звуки борьбы. Позднее во двор задним ходом заехал автомобиль, похожий на машину подозреваемого. По свидетельствам очевидцев, из него вышли двое человек и погрузили в багажник какой-то крупный предмет. Эти показания подтвердили записи камер видеонаблюдения. Следователям еще предстоит установить, действительно ли у предполагаемого убийцы был сообщник.

Телефон россиянки перестал работать в тот же день, когда ее видели в последний раз. Знакомые забили тревогу 28 октября, когда женщина не появилась на нескольких важных встречах и перестала отвечать на звонки. Ее автомобиль Toyota обнаружили брошенным на парковке возле хозяйственного супермаркета. В доме Ольги находилась изможденная собака, которую хозяйка прежде никогда не оставляла одну.

После того как фотографии пропавшей женщины появились в средствах массовой информации, подозреваемый решил покинуть Кипр. Рано утром 29 октября он приобрел билет на самолет в один конец до Бейрута. Однако в аэропорту Ларнаки мужчину задержали. В его багаже обнаружили женские вещи, предположительно принадлежавшие Васильевой.

Первоначально иностранец отрицал причастность к исчезновению россиянки. Свою попытку срочно покинуть остров он объяснял серьезной болезнью родственника. Однако после допросов мужчина изменил показания, признался в убийстве и указал место, где оставил тело.

По предварительной информации, женщине нанесли удар по голове тупым предметом. После этого тело вывезли в горную местность и сбросили в заброшенный колодец. Поздно вечером 31 октября останки Ольги обнаружили по указанию задержанного.

Следователи считают, что мужчина мог хорошо знать местность, в которой спрятал тело. Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения, восстанавливают последовательность событий и проверяют показания свидетелей. Отдельно изучается вопрос о возможном участии еще одного человека в произошедшем.

Подозреваемого ранее арестовали в рамках расследования возможного похищения. Теперь его должны повторно доставить в районный суд Лимасола для решения вопроса о новом ордере на арест по делу об умышленном убийстве. Также предстоит установить точную причину смерти россиянки и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени бывший супруг застрелил 56-летнюю женщину возле подъезда ее дома, а затем закопал тело в лесном массиве у села Бухтал Нижнетавдинского района. Правоохранители осмотрели место происшествия и автомобиль фигуранта, изъяли предполагаемое орудие убийства и назначили судебные экспертизы.

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