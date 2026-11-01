Съездить в Черногорию на выходные больше не получится: новые правила для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Безвизовый режим отменили спустя 18 лет.

Черногория отменила действовавший 18 лет безвизовый въезд для россиян. Подробнее о том, почему это решение было принято и как теперь попасть в страну — в материале 5-tv.ru.

Об отмене безвизового режима стало известно в июле 2026 года. С 1 ноября 2026 года для поездки нужно будет заранее оформить черногорскую визу. При этом есть исключение: если у вас есть действующая шенгенская виза, отдельно получать черногорскую не нужно. Оформление документа для взрослых обойдется примерно в 35 евро, для детей до 14 лет — 17,5 евро. Обычно оформление занимает 2–3 недели.

Стремятся в ЕС: политическая причина отмены безвизового режима

Отмена безвизового режима обусловлена политическими причинами и связана с тем, что Черногория постепенно приводит свои правила въезда в соответствие с требованиями ЕС — страна рассчитывает вступить в Евросоюз к 2028 году.

«Этот шаг был давно ожидаем, и он является аспектом стандартизации внешней политики региональных держав в соответствии с требованиями Брюсселя», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Пивоваренко, Черногория движется в этом направлении уже около десяти лет, хотя процесс идет довольно медленно.

«Поэтому, как говорят в Брюсселе, Черногория нормализирует свою внешнюю политику», — подчеркнул он.

Получить визу в Черногорию можно в центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Также документы принимают в посольстве Черногории в Москве.

Не первый случай: как Черногория демонстрирует свою солидарность с ЕС

Свой проевропейский курс Черногория продемонстрировала почти сразу после начала СВО — 1 марта 2022 года она присоединилась ко всем санкциям ЕС против России. Местные власти поддержали все индивидуальные и экономические рестрикции Евросоюза.

Помимо этого, в июне 2022 года министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в рамках санкций планируется заморозить 44 объекта недвижимости, принадлежащих гражданам России. К заморозке российской недвижимости страна приступила в конце июля того же года.

«Принятыми решениями Черногория продолжает свою политику стопроцентной согласованности с политикой ЕС. Еще важнее, что тем самым на деле показываем свою солидарность с Украиной», — заявили в МИД Черногории.

Позже в августе президент Черногории Яков Милатович на форуме по международной безопасности Globsec в Праге лично объяснил, почему страна поддержала санкции против России. Он подтвердил, что главной целью стало сблизить свою политику с ЕС и приблизиться к вступлению в союз. При этом он признал, что решение далось непросто — в прошлом около 30% доходов Черногории от туризма приходилось на российских туристов.

«Но мы сделали этот выбор, чтобы согласовать свою внешнюю политику с ЕС и стать частью клуба», — пояснил президент.

Милатович также заявил, что вступление Черногории в Евросоюз к 2028 году — вполне реальная цель. По его словам, страна уже прошла большую часть пути: переговоры о вступлении начались еще в 2012 году, и сейчас Черногория находится на заключительном этапе.

При этом позицию Милатовича не поддержал президент Сербии Александр Вучич, также участвовавший в форуме. Он заявил, что ни Сербия, ни Черногория не смогут вступить в Евросоюз к 2028 году. По его прогнозу, одна только Сербия может стать членом ЕС не раньше 2030 года.

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