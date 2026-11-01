Ушаков рассказал, ответит ли Путин, если ему позвонит Зеленский

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Помощник президента подчеркнул, что российский лидер не отказывался от диалога.

Владимир Путин не отказывался от диалога и ответит, если лидер киевского режима Владимир Зеленский ему позвонит. Об этом корреспонденту ИС «Вести» сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — заявил он.

Помощник президента ранее рассказал, что в Кремле услышали слова Зеленского о готовности Киева обсуждать территориальный вопрос.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с российским президентом и обсудить наиболее сложные вопросы, включая территориальный. Такое заявление сделал руководитель МИД Украины Андрей Сибига. Сибига считает, что личный контакт президентов способен придать дипломатическому процессу дополнительный импульс.

До этого американский президент Дональд Трамп говорил о намерении в скором времени встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его оценке, в урегулировании конфликта на Украине наблюдается существенный прогресс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Россия не прекращает трехсторонние переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются. Кроме того, Песков отметил, что наряду с дипломатией Россия продолжает продвижение в рамках специальной военной операции (СВО).

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