Росстат сообщил о кибератаках на свои ресурсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Утечки информации не выявлено.

Росстат заявил о кибератаках на свои ресурсы в период с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Росстата, системы мониторинга своевременно сообщили о подозрительной активности, что дало возможность оперативно отреагировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не обнаружили.

«Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — указано в сообщении ведомства.

Доступность официального сайта Росстата для пользователей планируют восстановить в ближайшее время.

Росстат (Федеральная служба государственной статистики. — Прим. ред.) — федеральный орган исполнительной власти России, а его основные функции — сбор и обработка данных. Ведомство аккумулирует сведения о социальных, экономических, демографических, экологических и других процессах в стране. Кроме того, оно публикует официальную статистику об инфляции, уровне жизни, населении, зарплатах, ВВП и производстве.

Росстат находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел совещание, посвященное кибербезопасности. В центре внимания оказались вопросы искусственного интеллекта, вызовы, связанные с внешней технологической агрессией, а также создание цифрового контура экономики и социальной сферы.

По словам главы государства, в условиях гибридной внешней агрессии киберугрозы выходят на новый уровень. Для их нейтрализации требуется повышать эффективность систем цифровой защиты.

Президент указал, что инструменты реагирования на хакерские и другие атаки должны действовать оперативно и постоянно совершенствоваться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.