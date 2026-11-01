Стала известна причина смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова

Фото: Вконтакте/группа Любэ/wall-10118009_296903

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет.

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов умер из-за онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщил представитель коллектива.

Ранее стало известно, что музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О его смерти участники группы написали на странице во «ВКонтакте».

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального института имени Михаила Ипполитова-Иванова, а до работы в популярном ансамбле занимался академическим вокалом.

Поклонники обратили внимание, что в последние месяцы Тарасов не выходил на сцену на некоторых концертах группы.

С «Любэ» Тарасов сотрудничал с момента основания в 1989 году. В постоянный концертный состав исполнитель вошел лишь в 2005-м. Его голос звучит на записях коллектива, который на протяжении десятилетий остается одним из самых известных на российской эстраде.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ проинформировал о смерти Игоря Щербака — бывшего первого заместителя постоянного представителя России при ООН, чрезвычайного и полномочного посла. В министерстве уточнили, что кандидат исторических наук и дипломат Щербак умер 29 октября 2026 года на 80-м году жизни. В 2006–2010 годах Щербак занимал должность первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, а до этого трудился в российском представительстве при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.