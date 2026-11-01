Деньги не отпускают: Дрожжина вновь судится с дочерью Баталова

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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После смерти Гитаны Леонтенко Мария получила право требовать возврата 24 миллионов рублей.

Наталия Дрожжина, ранее осужденная по делу о мошенничестве с имуществом семьи актера, оспаривает право дочери Алексея Баталова Марии Баталовой на наследство матери. Речь идет в том числе о возможности взыскать 24 миллиона рублей, которые, по утверждению представительницы наследницы Татьяны Киреенко, ранее были сняты со счетов Гитаны Леонтенко. Об этом сообщает KP.RU.

Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году, а его жена Гитана Леонтенко умерла в начале 2026-го, незадолго до своего 91-летия. После смерти матери наследницей стала 58-летняя Мария Баталова, у которой тяжелая форма ДЦП. Ей перешли две трети четырехкомнатной квартиры на улице Серафимовича в центре Москвы, из окон которой открывается вид на Кремль. Оставшаяся треть жилья уже находилась в собственности Марии. Помимо недвижимости, женщина получила право добиваться возврата 24 миллионов рублей.

По словам представителя Марии Баталовой Татьяны Киреенко, эти средства Михаил Цивин и Наталия Дрожжина сняли со счетов семьи по доверенности. Деньги до сих пор не возвращены, а теперь Дрожжина пытается оспорить право Марии на их взыскание.

«Иск абсурдный, Маша — единственная дочь Гитаны Аркадьевны. Дрожжина даже не их дальняя родственница», — заявила Киреенко в беседе с KP.RU.

Киреенко считает, что новые судебные разбирательства могут быть способом избежать возврата средств, причитавшихся, как она утверждает, еще Гитане Леонтенко. При этом представительница настаивает: поскольку Мария — единственная наследница матери, она имеет законное право добиваться выплаты задолженности.

В 2023 году Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия приговорили к реальным срокам лишения свободы по делу о мошенничестве с имуществом семьи Баталовых. Цивин получил пять лет колонии общего режима, Бублий — четыре с половиной года. Дрожжиной назначили четыре года лишения свободы условно.

Теперь сторона Марии пытается добиться признания квартиры Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте совместно нажитым имуществом супругов. По словам Киреенко, это необходимо, чтобы в дальнейшем недвижимость можно было продать, а вырученные средства направить на погашение долга перед наследницей.

Как пояснила представительница, Цивин должен вернуть четыре миллиона рублей, а Дрожжина — 20 миллионов. При этом ситуация с недвижимостью осложняется тем, что квартира, по утверждению Киреенко, не была зарегистрирована в Росреестре, а супруги заключили брачный договор.

По словам Татьяны Киреенко, 24 миллиона рублей, которые семья пытается вернуть, не связаны с покупкой двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Их приобрели в 2019 году на наличные деньги, хранившиеся в сейфе и банковской ячейке Баталовых. Средства, которые теперь требуют вернуть, были сняты с банковских счетов позднее.

Представительница утверждает, что у семьи имеются банковские выписки, подтверждающие происхождение денег. При этом, по ее словам, Дрожжина и Цивин не представили суду финансовых документов, которые подтверждали бы их заявления о том, что недвижимость приобреталась на собственные средства.

Однако спор о наследстве — не единственное разбирательство, в котором участвует Мария. Как рассказала ее представительница, против женщины также подавали иск о взыскании 900 тысяч рублей за перезахоронение бабушки. Также с нее требовали полтора миллиона рублей за изготовление памятника Алексею Баталову. Киреенко утверждает, что документы, подтверждающие оказание этих услуг, представлены не были.

По словам представительницы, сейчас против наследницы рассматривают пять или шесть исков. Из-за постоянных судебных процессов Марии приходится нанимать юристов, общаться с полицией и судебными приставами. Это требует значительных финансовых затрат и отнимает много сил.

Несмотря на сложную ситуацию, Баталова продолжает заниматься своими проектами, писать книги и осваивать технические устройства, которые помогают ей общаться. Киреенко отметила, что у Марии сохраняется позитивный настрой, хотя судебные конфликты стали серьезной частью ее повседневной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Марии Баталовой назвал завышенной оценку ущерба от потопа в квартире, связанной с имущественными разбирательствами наследницы.

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