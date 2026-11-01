Счастливый отец? Гарик Харламов на грани нервного срыва из-за криков дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Два месяца назад у юмориста родилась дочь Алиса.

Два месяца назад у юмориста Гарика Харламова родилась дочь Алиса. Но, кажется, папа малышки не очень рад прибавлению в звездном семействе. О том, на что пожаловался Харламов и чем ему не угодила девочка, читайте в материале 5-tv.ru.

«У меня нет ночей»: Гарик Харламов перестал спать из-за дочери

Гарик Харламов и его 33-летняя супруга, актриса Катерина Ковальчук, стали родителями 10 сентября 2026 года. В этот день в подмосковной клинике на свет появилась их общая дочь. Девочку назвали Алисой.

В интервью шоумену и телеведущему Гере Иващенко резидент Comedy Club подробно рассказал, как он справляется с новорожденной. Гарик признался, что с появлением Алисы его жизнь перевернулась с ног на голову. График юмориста, которого коллеги часто подкалывают за любовь к долгому сну и вечным опозданиям, кардинально изменился. До конца адаптироваться комик так и не смог.

«У меня нет ночей, честно. У Алисы Игоревны достаточно высокий тембр. Ее слышно через любые стены», — сказал Харламов.

Но, как заметил Гарик, сложнее всего приходится Катерине. Она круглосуточно смотрит за малышкой. Юморист, по его словам, старается помогать жене. Он меняет подгузники и укачивает малышку.

«Алиса Игоревна мгновенно засыпает на моих руках. Я как-то научился как-то укачивать. Правда, с моей больной спиной… Но что не сделаешь ради дочери», — процитировало издание VOICE резидента Comedy Club.

Однако чаще всего от Ковальчук Харламов слышит следующее: «Отойди, не мешай».

У Гарика двое детей — 12-летняя Настя от актрисы Кристины Асмус и двухмесячная Алиса. В разговоре с Иващенко Харламов отметил, что воспитывать дочерей — дело нелегкое.

По секрету всему свету: почему Гарик и Катерина обиделись на Дениса Дорохова

Долгое время Гарику и Катерине удавалось скрывать беременность от журналистов. Но идиллию разрушил друг Харламова, юморист Денис Дорохов.

Весной 2026 года на премии «Новое радио» артист, общаясь с журналистами, он вдруг заявил, что Ковальчук ждет ребенка.

«Все это пока втайне. Конечно, Гарик переживает. Пол ребенка он мне еще не называл», — сказал Дорохов, отвечая на вопрос одного из журналистов, присутствующих на мероприятии.

Жену Гарика возмутили слова Дениса, но еще больше ее задел вопрос журналистки. Та, по словам Харламова, взяла Дорохова на слабо, намекнув, что супруги якобы сами уже сообщили о беременности. Тот поверил. Однако в реальности этого не было.

Осознав свою ошибку, Денис попросил прощения у друга и его жены.

«Гарик, пожалуйста, не обижайся на меня! Не следил за языком, как Shaman на Байкале. Поэтому прости меня, пожалуйста», — сказал юморист.

После появления на свет дочери Алисы Гарик Харламов рассказал, что из-за поступка Дениса Дорохова на премии «Новое радио» его беременная супруга Катерина сильно на него разозлилась. Резидент Comedy Club признался, что слова друга стали для него полной неожиданностью, так как он никому не раскрывал их секрет. Дело в том, что пара заранее договорилась сохранить радостную новость в тайне.

«Мы с супругой сидели, увидели это. Она повернулась, сказала: „Ты ему рассказал“. Я, естественно, этого не делал. И мне было очень сложно доказать, что я этого не делал», — поделился комик.

От съемок в одном фильме до создания семьи: как развивались отношения Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Гарик и Катерина познакомились в 2018 году на съемках комедийного сериала «Гусар». В то время юморист был женат на актрисе Кристине Асмус. Роман между Харламовым и Ковальчук начался в 2020-м, уже после его развода.

Позже комик признавался, что он сразу обратил внимание на Катерину. При первой встрече с Харламовым Ковальчук тоже почувствовала интерес к Гарику. Но тогда их чувства были невозможны. Поэтому они общались исключительно на дружеской ноте.

В одном из интервью Ковальчук вспоминала, что во время съемок Харламов заботился о ней и помогал освоиться на площадке. Актриса была благодарна ему за поддержку.

Долгое время знаменитости скрывали свои отношения. Открыто о себе они заявили в 2021 году. В дальнейшем они несколько раз расставались и сходились вновь. В июне 2024 года они официально зарегистрировали свой брак. Свадьбу артисты сыграли спустя месяц — в августе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на день рождения Алисы — малышке исполнился месяц — звездные родители приобрели милый маленький тортик с надписью «сладкой булочке», украсили его одной свечкой и задули ее необычным способом.

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