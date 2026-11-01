«Как любой мужчина»: Burito раскрыл секрет восстановления сил

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец признался, что после выступлений ему больше всего помогает отдых с сыном.

Солист Burito, Игорь Бурнышев, рассказал, как проводит время после концертов. По словам артиста, иногда ему хочется просто полежать на диване перед телевизором или поиграть в видеоигры. Однако лучше всего восстанавливать силы музыканту помогает общение с сыном. Об этом он рассказал с 5-tv.ru.

«Ложусь на диван дома, переключаю пультом каналы, как любой мужчина, либо играю в игры, но чаще всего, наверное, отдыхаю, когда с сыном провожу время», — поделился исполнитель.

Burito отметил, что старается как можно больше времени уделять ребенку. Отец и сын вместе тренируются, катаются на скейтборде, самокате и сноуборде, а также ездят на рыбалку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Виталий Гогунский рассказал о своем отношении к любви и признался, что считает важным не откладывать чувства на потом.

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