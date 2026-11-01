Обнимала мужа за талию в последний раз: трагедия молодой пары на Урале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Врачи восемь дней боролись за жизнь 27-летней Кристины.

В одной из больниц Свердловской области 26 октября перестало биться сердце 27-летней Кристины. Добрая и позитивная девушка, как ее описывают друзья, строила грандиозные планы на будущее. Однако сбыться им уже не суждено. Обычная поездка на мотоцикле изменила все раз и навсегда. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Обычная поездка к родителям обернулась трагедией

Кристина была замужем за Павлом Каштановым. Они были обычной российской семьей. Молодые люди много работали, отпуск проводили в путешествиях. Также было у супругов и общее увлечение — мотоциклы.

Осенью Кристина и Павел планировали навестить родителей в Реже Свердловской области. Отправиться в поездку молодые люди решили на любимом байке. Устроившись сзади и обхватив талию любимого мужчины, Кристина с супругом тронулись в путь из Екатеринбурга.

В воскресенье, 18 октября, молодые люди приехали в Реж. Пара планировала поставить мотоцикл на зимовку и ехала по улице Советской. Неожиданно на повороте у одного из домов в байк на огромной скорости влетела иномарка.

По предварительным данным, виновник страшного ДТП — водитель легковой машины. Он поворачивал налево и должен был предоставить преимущество движущемуся мотоциклу по встречной полосе мотоциклу, но не сделал этого.

В результат аварии Павел и Кристина получили травмы. С места ДТП их обоих доставили в городскую больницу. Первый день после происшествия девушка была в сознании. Казалось, что самое позади: ей нужно подлечиться и все будет в порядке. К несчастью, этого не произошло. Позже ее состояние ухудшилось. Поэтому врачи приняли решение ввести Кристину в медикаментозную кому. Девушка умерла так и не придя в сознание.

Врачи восемь дней боролись за жизнь Кристины

После введения в медикаментозную кому врачи делали все возможное, чтобы стабилизовать состояние Кристины. Доктора боролись за ее жизнь больше недели — восемь дней. Но увы…

Все это время близкие молодой девушки, включая ее супруга, который в момент аварии был за рулем, молились о здоровье Кристины. Они до последнего верили, что Кристина очнется и вернется к ним. К сожалению, этого не произошло: 26 октября ее сердце остановилось.

Слишком рано покинула этот мир

В аварии Павел пострадал чуть меньше Кристины. Он восстанавливается. По словам близких друзей пары, мужчина тяжело переживает смерть жены.

«В одно мгновение его мир рухнул. Сейчас ему предстоит пережить самое страшное — научиться жить с этой невосполнимой потерей», — написали друзья Кристины и Павла в социальных сетях.

Они также рассказали об отношениях Кристины и Павла. Супруги наслаждались семейной жизнью. Они горячо любили друг друга. Молодые люди старались проводить все свободное время проводить вместе. Кристина и Павел строили планы на будущее. Поддерживали и вдохновляли друг друга.

«Павел потерял не просто жену — он потерял свою любимую, свою семью, человека, с которым хотел прожить долгую и счастливую жизнь», — также написали в социальных сетях друзья пары.

Пользователи сети выражают соболезнования Павлу и близким Кристины, отмечая, что девушка покинула этот мир слишком рано.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое детей чудом выжили в страшной аварии на Кубани.

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