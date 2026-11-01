Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

Фото: Вконтакте/группа Любэ/wall-10118009_296903

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Участники коллектива сообщили о тяжелой утрате и выразили соболезнования его родным и близким.

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщили участники коллектива на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в сообщении группы.

Тарасов был связан с «Любэ» практически всю свою творческую карьеру. Он сотрудничал с ансамблем с момента его основания в 1989 году и участвовал в записи всех альбомов. При этом в постоянном концертном составе исполнитель появился только в 2005 году. Такие сведения приводятся на официальном сайте коллектива.

Музыкант родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального института имени Михаила Ипполитова-Иванова. До работы в популярном ансамбле занимался академическим вокалом. Поклонники заметили, что в последние месяцы Тарасов не участвовал в некоторых концертах группы. По словам зрителей, его партии исполнял сын Серафим, который выходил на сцену вместе с коллективом.

После известия о смерти отца Серафим опубликовал совместные фотографии и оставил трогательное послание.

«Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом», — написал он.

Алексей Тарасов был одним из музыкантов, участвовавших в становлении узнаваемого звучания «Любэ». Его голос можно услышать на записях коллектива, который на протяжении десятилетий остается одним из самых известных на российской эстраде.

Причина смерти артиста официально не раскрывается. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова. Музыкант скончался в январе 2026 года на 70-м году жизни. Он выступал в составе коллектива с 1998 по 2008 год.

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