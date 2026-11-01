Звездный шабаш: как российские знаменитости отметили Хэллоуин

Фото: 5-tv.ru

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Аглая Тарасова примерила окровавленный халат, Наталья Рудова перевоплотилась в Джокера, а семья Сарика Андреасяна приготовила необычное праздничное угощение.

Российские знаменитости — актрисы, блогеры и певцы — решили устроить зажигательные вечеринки в честь Хэллоуина. Кто-то вместе с детьми приготовил необычные угощения, а кто-то эффектно нарядился и устроил грандиозное застолье. Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Готовка призрачных сосисок: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк провели вечер с детьми

Кинопродюсер Сарик Андреасян и актриса Елизавета Моряк оригинально отпраздновали Хэллоуин: супруги провели вечер за готовкой призрачных сосисок. В этом непростом деле им помогали их дочери.

На своей странице в социальных сетях Моряк опубликовала видео того, как большая семья дружно готовила необычные угощения на праздник.

«Когда за дело берутся люди, не умеющие готовить», — подписала кадры Елизавета.

Елизавета Моряк приготовила пугающие сосиски на Хэллоуин. Фото: Instagram*/moryakliza

Самая главная роль на этой «вечеринке» досталась Моряк. Актриса раскатывала, резала и делала из теста подходящие для сосисок «рубахи». В конце видеоролика глава семейства — Сарик Андреасян — попробовал кулинарный шедевр супруги. За сосиски-приведения он поставил ей 12 баллов из 10.

Тыквенные посиделки с друзьями: звезда соцсетей Юля Годунова примерила ковбойский наряд

Блогер Юля Годунова устроила тыквенные посиделки с друзьями. К празднику звезда соцсетей подошла основательно. Судя по всему, Годунова заранее приобрела больше десяти ярко-оранжевых небольших тыкв. Именно они стали главных украшением стола. Яркую конструкцию из овощей знаменитость поместила в центр. По краям стола украшали салфетки с изображением «страшных» тыкв.

Блогер Юля Годунова устроила тыквенную вечеринку. Фото: Instagram*/juliagodunova

Для вечеринки в честь Хэллоуина Годунова выбрала ковбойский наряд. На ней была большая красная шляпа, белая футболка, короткие джинсовые шорты и черные туфли. В похожих костюмах были и друзья Юли.

«Halloween party», — подписала опубликованные в соцсетях кадры Годунова.

Семейка Человеков-пауков: блогеры Димас Блог и Аня Ищук отметили Хэллоуин

Блогеры Димас Блог и Аня Ищук тоже не отказались отпраздновать Хэллоуина. В честь праздника они решили перевоплотиться в суперсемейку. Супруги вместе с сыновьями переоделись в костюмы Человека-паука.

«В этом году мы сильно полюбили пересматривать „Человека-Паука“ все части. Да и наш старший сын Тим случайно стал интернет-звездой в этом костюме „человека-паука“ со столбом, на котором он скатывался. Вот и выбор костюмов тоже стал очевиден», — написала Аня в соцсети, объяснив выбор костюмов.

Надев яркие облегающие сине-красные костюмы, блогеры устроили фотосессию, а также записали легендарный тренд вместе с сыновьями.

Вселенная Битлджуса и Лидии6 Федук с супругой перевоплотился в героев фильма Бертона

На Хэллоуин рэпер Федук вместе с женой Александрой примерили костюмы Битлджуса и Лидии — главные герои во вселенной фильма Тима Бертона «Битлджус».

На фотографиях, которыми музыкант поделился с подписчиками, он предстал в костюме в черно-белую полоску. Рядом с ним стояла Александра, одетая в красное платье. При этом у обоих мрачные лица, а под глазами размазанная черная тушь.

Федук с женой Александрой на Хэллоуин. Фото: Instagram*/howtosasha

«Неожиданный поворот сюжета. Битлджуис и Лидия Дитц создали спящую красавицу», — подписала кадры супруга артиста.

Подписчики пары были приятно удивлены неожиданным перевоплощением знаменитостей.

«Классные»:

«Красавчики в любом виде», — делились мнением фолловеры.

Медсестра после неудачно смены: Аглая Тарасова отпраздновала Хэллоуин

В 2026 году отпраздновать Хэллоуин решила и звезда сериала «Интерны» актриса Аглая Тарасова, которая в 2025-м угодила в громкий скандал, связанный с контрабандой наркотиков.

Для вечеринки артистка выбрала эпатажный костюм медсестры со следами крови. Образ дополнили красные полусапоги на высоком каблуке и белые колготки. Макияж Тарасовой соответствовал праздничному настроению — был мрачным.

Аглая Тарасова в костюме медсестры на Хэллоуин. Фото: Instagram*/aglayatarasova

«Счастливого Хэллоуина», — подписала снимки звезда кино.

Та самая бывшая: Наталья Рудова перевоплотилась в Джокера

Звезда сериала «Универ» актриса Наталья Рудова на Хэллоуин решила примерить образ Джокера. Чтобы выглядеть «идеально», 43 летняя артиста надела зеленый парик, белую рубашку, изрисовала тело татуировками. Этот эпатажный образ дополняла красная помада и синие контактные линзы.

«Сладость или Гадость?» — подписала соответствующие снимки Наталья Рудова.

Фанаты были в восторге от сюрприза на Хэллоуин. Многие высоко оценили выбор звезды кино, отметив, что Наталья выглядит сногсшибательно.

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