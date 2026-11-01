Можно больше не читать? Кузьмина предложила школьникам помощь нейросетей

Ольга Кузьмина считает, что нейросети могут помочь школьникам в учебе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

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На премьере сказки «Живая книга» актриса объяснила корреспонденту 5-tv.ru, как аудиоверсии и визуализация произведений могут заинтересовать детей литературой.

Нейросети могут помочь школьникам изучить большой объем литературы. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказала актриса Ольга Кузьмина на премьере сказки «Живая книга».

«Если дают много школьного домашнего задания и нужно очень много слов прочитать, то почему бы не воспользоваться аудиоверсией этой книги или не визуализировать ее с помощью нейросетей», — пояснила Кузьмина.

При этом Ольга добавила, что если книга действительно вызовет искренний интерес школьника, то он точно возьмет оригинал и прочитает все от корки до корки.

«Мне кажется, сегодня оживлять книги — это один из способов приблизить нас к чтению», — резюмировала знаменитость.

Также в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Кузьмина рассказала о курьезных случаях, которые происходили с ней в реальной жизни. Например, раньше из-за роста 157 сантиметров 39-летнюю артистку часто принимали за девочку в общественном транспорте и просили передать за проезд.

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