«Вопрос в том, как блогеры к этому относятся»: Кузьмина о заработке в соцсетях

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Актриса поддержала тех, кто использует соцсети для творчества, но усомнилась в мотивах тех, кто видит в них лишь источник дохода.

Актриса Ольга Кузьмина на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что положительно относится к молодым людям, использующим соцсети для проявления таланта.

По словам Кузьминой, это примета сегодняшнего времени, и если у молодых талантливых людей есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться. При этом актриса отметила, что вопрос в том, как сами блогеры к этому относятся: если соцсети для них — только способ заработка, это может вызывать вопросы.

«А если это проявление их таланта, которое они не могут сдержать, и соцсети — как инструмент проявления этого таланта — вот здорово. И аудитория на это откликается и благодарит их какой-то финансовой поддержкой или чем-то другим», — поделилась она.

Муж актрисы, шоумен Евгений Апанасевич, в свою очередь добавил, что если блогер смог заработать деньги на том, что нравится людям, а людям всегда нравится в человеке что-то, значит, это его талант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кузьмина и Евгений Апанасевич поддержали инициативу телеведущей Регины Тодоренко учредить «женкапитал» для восстановления женщин после родов. Кузьмина назвала идею шикарной и подчеркнула, что всем родителям нужно проводить время наедине с собой или супругом, чтобы вернуть ресурс, который затем можно направить на семью.

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