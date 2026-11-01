Разврат поставили на счетчик? Что обнаружили в клубе для секс-вечеринок в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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На стене помещения также обнаружился прибор с необычным показателем.

Корреспондент 5-tv.ru показал помещение в Москве, где, предположительно, проходили секс-вечеринки: в комнате находятся большая кровать, несколько коробок с презервативами и специальный инвентарь.

«По центру комнаты расположился главный атрибут — секс колодка», — рассказал корреспондент Павел Пономарев.

Кроме того, на стене висит счетчик, зафиксировавший 402 посетителя.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, силовики ворвались в московский клуб Bizarre и сорвали вечеринку для свингеров. Во время тематического мероприятия в заведении находились около 200 человек — посетителей уложили на пол и начали проверять документы.

По предварительным данным, поводом для рейда стала проверка на пропаганду ЛГБТ*. Гости клуба были одеты в костюмы, связанные с поп-культурой.

Телеведущая Ольга Бузова за последнее время столкнулась с целой чередой проблем со здоровьем. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летом 2026 года она получила тяжелую травму ноги — упала в душе и разбила колено, ей наложили более 40 швов. Кроме того, артистка жаловалась на простуду после отдыха на Адриатическом море и сильные солнечные ожоги.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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