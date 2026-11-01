Фото, видео: Reuters/34th Separate Marine Brigade "Bo; 5-tv.ru

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Эвакуированные признались, что пережитые обстрелы до сих пор их не отпускают.

Эвакуированные из Алешек рассказали 5-tv.ru, как их приняли в Краснодарском крае. Жители вспомнили, как снаряды пролетали над крышей дома, а некоторые признались, что не рассматривали отъезд на Украину.

Ангелина Пантелеева рассказала 5-tv.ru, что во время обстрелов снаряды пролетали прямо над крышей ее дома, а иногда попадали в здание, оставляя на потолке сколы. Женщина подчеркнула, что даже не думала уезжать на Украину.

«Мы знали, что это Украина нас так бомбит. С чего я поеду (туда. — Прим. ред.), если это она нас так бомбит», — отметила она.

Другой эвакуированный, Леонид Сикорский, признался, что пережитые обстрелы до сих пор его не отпускают. По его словам, после разрушений в родном городе особенно заметен контраст с Краснодарским краем, где людей приняли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гуманитарная миссия в Алешках готовилась несколько месяцев, а договориться удалось при посредничестве первой леди США Мелании Трамп — об этом сообщил президент России Владимир Путин. По словам Яны Лантратовой, достигнута договоренность с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжить работу над регулярными гуманитарными акциями, чтобы поддержка приходила к жителям у линии боевого соприкосновения постоянно.

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