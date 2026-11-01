«Вот такая эмоция, собачка»: Данилюк о своей впечатлительности и треш-контенте

Данилюк высказалась о своей впечатлительности и запрете треш-контента

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса призналась, что не смотрит жестокий контент, так как слишком эмоционально реагирует даже на безобидные видео.

Актриса Екатерина Данилюк на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что избегает жестокого и неприятного контента, потому что она слишком впечатлительная и эмоциональная.

По словам Данилюк, она может расплакаться даже от видео с собачкой.

«Я очень впечатлительный человек, я очень эмоциональный человек. Я плачу от вида собачки в Инстаграме*», — поделилась актриса.

Отвечая на вопрос, нужно ли запретить треш-контент в интернете, она отметила, что сделать это все равно невозможно.

«Как бы люди все равно будут делать. И просто чтобы стало меньше треша, злобы — и будет все хорошо» — сказала Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Данилюк на той же премьере призналась: агенты советуют ей вести блог, поскольку это помогает показать себя и привлечь внимание режиссеров и худруков театров. При этом она подчеркнула, что ведение соцсетей остается личным выбором каждого артиста.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

