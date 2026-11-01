Финляндия вышла на первое место в ЕС по уровню безработицы

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

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Согласно данным статистической службы ЕС, в сентябре 2026 года этот показатель в стране достиг 10,5%.

В сентябре 2026 года безработица в Финляндии достигла 10,5% — это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза, свидетельствуют данные статистической службы ЕС (Eurostat).

Летом безработица в стране держалась на уровне 10,4%, а в сентябре 2025 года составляла 10%. Вслед за Финляндией в списке антилидеров идут Испания (10,3%) и Швеция (8,7%). Средний показатель по Евросоюзу в сентябре — 6,2%, а самый низкий зафиксирован в Чехии (2,8%). За месяц число безработных в ЕС выросло на 105 тысяч человек, в еврозоне — на 122 тысячи.

На фоне тревожной статистики Минфин Финляндии 7 октября предложил поднять пенсионный возраст до 70 лет. Ведомство также выступает за пересмотр возрастных порогов при выплате пособий по безработице и отказ от выплат по уходу за ребенком на дому — эти меры призваны увеличить продолжительность трудовой деятельности и численность занятых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам президента Финляндии Александра Стубба, подготовка телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным проходила совместно с Украиной и США. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и Стуббом была конструктивной и прагматичной — стороны обсудили возобновление трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, ситуацию в Балтийском море и Северной Европе, а также свободу судоходства.

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