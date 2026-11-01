Статуя Свободы планировалась для Египта: история символа Америки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hermann Dobler; 5-tv.ru

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Монумент посвящен отмене рабства, а не иммиграции.

Нельзя пройти мимо дня рождения главного символа Америки — 140 лет статуе Свободы. С ней все совсем не так, как кажется.

Начнем с того, что изначально Статуя планировалась как символ Египта. У входа в только что прорытый Суэцкий канал должен был вырасти колоссальный маяк в виде египетской крестьянки с факелом в руке. Но у Египта не нашлось на это денег.

Бытует мнение, что статуя Свободы — подарок Франции Соединенным Штатам. На самом деле это был проект кучки французских интеллектуалов во главе с Эдуаром де Лабулэ, который хотел так «подколоть» собственного монарха Наполеона III, напомнив об идеалах свободы.

Из-за отсутствия нормального финансирования процесс растянулся на долгие 20 лет. За это время сам Лабулэ умер. Зато к проекту примкнул Гюстав Эйфель, гениальный инженер, создавший позже чудо-башню в Париже. Для статуи Свободы он придумал легкий, но прочный каркас, на который прикрепили уже медную обшивку. Статуя Свободы пустая внутри и буквально колышется на ветру. Из-за меди монумент изначально был ярко-рыжего цвета, а когда металл стал зеленеть, статую хотели просто покрасить.

Ну и наконец, вишенка на торте: сегодня Леди Свобода ассоциируется с иммиграцией, она как гостеприимная хозяйка встречает корабли у ворот в Новый Свет.

Но вообще-то монумент посвящен отмене рабства. И если опустить взгляд к подножию монумента, можно увидеть разорванные оковы и цепи. Формально рабство в США отменили до установки монумента, но расовая сегрегация и неравноправие сохранялись еще 100 лет минимум. Так что статуя Свободы — уникальный памятник, но не тем он уникален, о чем рассказывают экскурсоводы.

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