В Москве прошли четыре дня саммитов с участием лидеров 48 стран Африки

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глобальный Юг и Восток — уже половина мировой экономики.

Россия, обладающая колоссальными ресурсами, становится все более притягательной для тех, кто не вовлечен в идеологическое противостояние с Москвой. Ну и что, что мы для многих далеко на севере? Полярная звезда тоже далеко на севере, но служит безошибочным ориентиром. Корреспондент «Известий» ИгорЬ Балдин продолжит тему.

Пока мировые СМИ внимательно следили за тем, как в Москве приземлялись иностранные спецборты, а лидеры 48 африканских стран прямо в аэропорту пробовали русскую кухню — калачи и пирожки, журналисты с юга любовались северными красотами: собором Василия Блаженного, колокольней Ивана Великого. Изюминка экскурсии — развод пеших и конных караулов.

«Это подарок моего русского друга — шапка СССР, которую я ношу. Но это также и дань уважения вам. Еще школьником я восхищался Гагариным», — рассказал директор издания Novo Jornal Арминдо Лареано.

Из Брюсселя африканскому истеблишменту настойчиво слали сигналы: не стоит приезжать. Но сейчас не 19-й век и даже не 20-й, расстановка сил изменилась.

«Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. По прогнозам ООН, начиная с 2030 года центр демографического роста неизбежно переместится именно в Африку», — заявил президент России Владимир Путин 28 октября 2026 года.

Четыре дня саммитов, форумов, встреч. Поле работы огромное — от поставок продовольствия до развития IT.

«Всего за 10 лет ВВП Африки вырос в полтора раза. Глобальный Юг и Восток — это уже половина мировой экономики, ощутимо больше, чем США и ЕС вместе взятые», — рассказал Балдин.

В Национальном центре «Россия» — выставка современных автоматов, роботов, беспилотников. Африка традиционно один из главных покупателей нашего оружия.

«Сейчас все обращаются к России и хотят приобретать российское оружие. Например, сейчас Сенегал заинтересован в использовании беспилотников для охраны границ», — рассказал сенегальский бизнесмен Амедин Шериф.

После экскурсии для делегатов, которую лично проводит Путин, президент подтверждает: Россия готова делиться высокими технологиями.

«Россия открыта для передачи нашим друзьям высокотехнологичных компетенций и различных цифровых ноу-хау», — заявил Владимир Путин.

Отдельная встреча — с экспортерами газа. Россия, Восток и Глобальный Юг — это две трети мировых запасов. Москва предлагает Африке не только СПГ, но и технологии создания газовых хабов.

«Наши отношения имеют давнюю историю. И хотелось бы развивать их во всех сферах», — заявила министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатумата Жау.

В Африке уже немало наших компаний. Добыча полезных ископаемых — бокситов и алмазов, энергетика: сразу в нескольких странах работают «Лукойл» и «РусГидро». «Росатом» строит в Египте одну из крупнейших в мире АЭС «Эль-Дабаа» и готовится подписать соглашения с 20 странами.

«То, что на флаге Мозамбика автомат Калашникова, о многом говорит. Теперь очень бы хотелось, чтобы на их флагах появились еще и атомные станции», — заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Журналистам кремлевского пула в эти дни приходится непросто: встречи начинаются рано утром, а заканчиваются глубоко за полночь.

«Уже ночь, а встречи продолжаются. Это Конго. Целый марафон двусторонних встреч. За три дня — более 20», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Вот президент Ганы приглашает в свою страну наши агрохолдинги.

«Это сельское хозяйство, сельскохозяйственные исследования, техника. Мы вместе работаем над этим с вашей страной», — заявил президент Ганы Джон Драмани Махама.

На форуме Министерство сельского хозяйства заключает соглашение и с Мадагаскаром.

«При применении современных аграрных технологий и развитии сельхозпроизводства Африка в будущем сможет не просто накормить себя, но и стать крупным экспортером различных видов продовольствия», — заявил Владимир Путин.

Это съемки «Известий» на кофейных плантациях Сьерра-Леоне. Страна покупает наше зерно и предлагает России эксклюзивные права на выращивание и импорт местного кофе.

«Соглашение позволит напрямую покупать продукцию в Сьерра-Леоне», — рассказал посол Республики Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

А это, по сути, локализация нашего производства на континенте. Москва не возражает — выгодно всем.

«К российским предприятиям применяются многочисленные санкции. Наши компании просто заинтересованы в переносе определенных производств в африканские страны», — заявил Владимир Путин.

В кулуарах узнаем у министров, о чем еще на форуме договариваются с Африкой.

«Очень востребовано российское медицинское образование в странах Африки, переподготовка специалистов идет», — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Эти встречи приносят хорошие плоды. За пять лет товарооборот России и Африки прибавил девять миллиардов. В перспективе — еще плюс десять через четыре года.

«Для нас важные отрасли — это энергетика, обрабатывающая промышленность. И здесь можем значительно расширить сотрудничество с Россией», — заявил министр иностранных дел Замбии Муламбо Хаимбе.

Это кадры, которые «Известия» сняли в Танзании: школа, где африканские дети изучают русский язык. Таких на континенте все больше — и это лучшая инвестиция в общее будущее.

У России с Африкой нет колониального прошлого. Мы не тянем из континента ресурсы, а, напротив, предлагаем развиваться: экспортируем образование, науку, технологии, переносим производство.

«Мы естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении международного права», — заявил Владимир Путин.

И, судя по настроению в соцсетях, такой подход радует многих делегатов из Африки.

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