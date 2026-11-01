Фото, видео: Reuters/Florion Goga; 5-tv.ru

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В Германии под лозунгом «Поколение Z решает» вышла молодежь

Социальный котел в Старом Свете уже закипает, и волна народного протеста накрывает одну страну за другой. Около 1,5 миллиона человек вышли в пятницу на улицы итальянских городов.

Люди протестуют против политики жесткой экономии, против урезания бюджетов на образование и здравоохранение. Не отстает и Германия, где сегодня под лозунгом «Поколение Z решает» вышла на улицы молодежь, у которой кризис отнимает всякие перспективы. Да еще и всеобщая воинская повинность нарисовалась. В 30 городах были беспорядки. Местами было дымно и жестко.

К третьему раунду протестов приготовилась и Франция. Силовики стянули тяжелую технику в Париж и не пустили толпу в центр города, разрешив шествия на окраине. Протесты порой выглядели как адский карнавал, что объясняется Хэллоуином.

Конечно, в каждой стране есть свои какие-то локальные триггеры. В Испании, например, поводом для демонстраций стала страшная железнодорожная авария, унесшая жизни почти 70 человек. Один высокоскоростной поезд снес другой. Причем уже второй раз за год. Что говорит о состоянии в целом железных дорог в стране.

В Польше беспорядки вспыхнули из-за затяжных межпартийных разборок вокруг Конституционного трибунала. Это аналог нашего Конституционного суда, и там бывшая долгое время у власти националистическая партия братьев Качиньских поставила своих судей.

А проевропейская партия Туска пытается ввести своих. Полгода не получается. И вот дело дошло до силового противостояния, так что президент Польши вынужден был прорываться в Конституционный трибунал. О чем это говорит? Ну, во-первых, о том, что перед нами польская классика — паны за власть грызутся. А во-вторых, вот эти вот будут нас учить демократии?

Но все это лишь искры и формальные поводы. Глубинная же причина повсеместного еврохаоса одна — стремительное падение уровня жизни.

Политическая верхушка упорно не слышит собственный народ. Что говорит президент Франции Эммануэль Макрон, что говорит канцлер Германии Фридрих Мерц, что говорит глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: надо помогать Украине. Россия — зло. Затяните пояса.

Что говорят европейцы: мы катимся в пропасть. У нас падают доходы, у нас дорожает жизнь, у нас теряется вера в будущее. При чем тут Украина? Очнитесь!

А первопричина на поверхности — цена на газ в Европе вплотную приблизилась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, а нефть — под 120 долларов за баррель.

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