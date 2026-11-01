Как «Бегство от Трампа» обернулось топливным кризисом

Фото, видео: Abaca Press/ТАСС; 5-tv.ru

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Почти 50 миллионам европейцев трудно оплачивать отопление.

Уникальный лайнер Villa Vie Odyssey, на котором обещали «вечный» круиз, застрял в Камбодже. Закончились деньги на топливо. Компания-организатор предложила пассажирам «скинуться на горючку». Но те не согласились, и их можно понять: каюты продавали по цене от 120 тысяч долларов. Обещали жизнь в бесконечном путешествии по миру. Как «бегство от президента США Дональда Трампа». после выборов 2024 года: мол, раз, поплавали четыре года и возвращаетесь в Америку без Трампа. Смешно.

В таких случаях принято говорить «богатые тоже плачут». Вот только ключевое слово здесь «тоже». Потому что бедные плачут гораздо чаще и намного более горько.

Пока обеспеченные американцы не могут сбежать от своей внутренней политики на круизном лайнере, рядовые европейцы думают, как пережить наступающие холода. Еще недавно еврокомиссар Дан Йоргенсен признавал, что в обычную зиму почти 50 миллионам жителей Европы трудно оплачивать счета за отопление, из-за чего людям буквально приходится выбирать между покупкой еды и обогревом жилища.

На этот же год прогнозы синоптиков и экономистов выглядят еще более мрачными и угрожающими. Даже сытая Германия не успела к зиме наполнить свои газовые хранилища.

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