Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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Больше половины еврейского населения Израиля поддерживают войну с Ираном

В Сербии Александр Вучич, доминировавший в сербской политике 14 лет, проиграл организованные им самим досрочные выборы в парламент. Победителем стал так называемый «Студенческий список», где нет: студентов, политиков, четкой программы. Только обещания, что надо все по-другому. Сам Вучич конспирологически объяснил свой провал происками «американского глубинного государства, воюющего против президента США Дональда Трампа».

Чтобы это ни значило. Но по той же логике Трамп проиграл на минувшей неделе еще минимум дважды — в Бразилии, где Флавиу Болсонару не просто уступил во втором туре действующему президенту Луле да Силве, но и поспешил сбежать из страны в США.

Ну и наконец, третий удар по международной команде Трампа нанесли граждане Израиля, которые не поддержали Биньямина Нетаньяху так, как он рассчитывал. Он потерял большинство и формально уже не может быть премьер-министром, но пока остается у власти, потому что и его оппонент не может сформировать правительство. Ему тоже голосов не хватает.

При этом и Нетаньяху, и его оппонент говорят, в принципе, про одно и то же только разными методами. Ну и самое удивительное, что бежавшие в Израиль из агрессивной России наши сограждане поддержали агрессивный Израиль. Корреспондент «Известий» Александр Терехин выслушал про «это другое».

27 октября, день выборов в Израиле. Осторожно пробираемся по ультраортодоксальному кварталу Иерусалима.

Клерикалы, не признающие институт государства, враждебны к любым СМИ. Информацию, в том числе о том, за кого велят голосовать лидеры общины, узнают из пасквилей — информационных плакатов, развешанных на улицах.

Часть ультраортодоксов игнорирует выборы вовсе. Баннер посреди квартала. Надпись на двух языках: «Мы не будем голосовать».

В отличие от светской молодежи, религиозная освобождена от призыва. Оппозиция продавливает отмену этого закона. Из-за него армия лишается 150 тысяч новобранцев ежегодно. Ортодоксы по старой еврейской традиции против всего — правительства, светского общества и армии. И, похоже, только они.

«Газа должна быть полностью уничтожена. Полностью. Там не должно было остаться ни одной живой души», — говорит местная жительница.

После октября 2023 года Израиль атаковал Газу и Иран, регулярно шумит в Ливане и Сирии. Война в предвыборной повестке у всех. От перемены лиц в парламенте ничего не изменится.

«Вот два главных соперника. Все еще действующий премьер и лидер оппозиции. Один у власти 30 лет, второй впервые участвует в политической гонке. Казалось бы, между ними ничего общего, диаметрально противоположные позиции. Но кое-что их все-таки объединяет», — передает из Иерусалима корреспондент «Известий» Александр Терехин.

На плакатах, которыми увешана вся страна, Нетаньяху с Трампом на фоне военных истребителей. Всю предвыборную кампанию действующий премьер давил: наша задача — уничтожить врагов. Ну а что оппозиция? Она-то за мир? Нет!

«Израиль должен сделать все, вплоть до нанесения удара по Ирану, чтобы не допустить появления у Ирана военного ядерного потенциала», — заявил руководитель партии «Яшар» Гади Айзенкот.

Лидер так называемого блока перемен — Гади Айзенкот, бывший глава Генерального штаба и один из приближенных Нетаньяху, для которого война — это личное. В боях с ХАМАС в секторе Газа погиб его сын.

«Одно из слабых мест нынешней коалиции, оппозиции, простите, именно в том состоит, что им не удалось убедительно доказать, что у них есть какой-то другой, альтернативный сценарий относительно, например, Ирана, или относительно „Хезболлы“, или относительно палестинского урегулирования, или вопроса сектора Газа. Весь вопрос в том, не случится ли эскалация с Ираном, а когда она случится», — отметил первый секретарь Посольства Государства Израиль в Российской Федерации в 2010–2013 годах, публицист, политолог и общественный деятель Михаил Пелливерт.

И вот уже американская пресса пишет о переброске из Техаса десяти военно-транспортных самолетов с системами Patriot, а к ближневосточным берегам подтягивается американская флотилия. Нетаньяху был готов атаковать Иран еще до оглашения результатов голосования. Трамп против. У него на носу свои выборы.

«Израиль сталкивается с уникальной исторической возможностью вместе с нашим партнером, президентом Трампом, устранить экзистенциальную угрозу Ирана раз и навсегда», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Окно возможностей может закрыться через два года, когда истечет срок полномочий Трампа. Но горизонты уже.

В самом Израиле выборы не отдали преимущество ни одной из коалиционных сил.

Политический тупик рискует растянуться до конца весны. Вывести из него может маленькая победоносная война. Для Нетаньяху это уже не вопрос сохранения власти. На кону его свобода.

«Нетаньяху последние несколько лет действительно находится под судом. На выборах обычно борются за власть. Нетаньяху в данной ситуации борется за свободу. Потому что, если он перестанет быть премьер-министром, есть большая вероятность, что суд дойдет до конца», — рассказал руководитель предвыборной кампании на русском языке партии «Яшар» под руководством Гади Айзенкота Алекс Городницки.

А что же простые жители? Вот данные опросов: 78% еврейского населения за войну с Ираном. Атаки поддерживают и те, кто, казалось бы, недавно выступал за мир во всем мире. Вот что сделал с ними свободный воздух земли обетованной.

Осуждавший Россию за начало специальной военной операции Андрей Макаревич* лично благодарит Нетаньяху за фактическое уничтожение Газы и надеется на продолжение.

«Мы ведем большую войну против врагов здесь. Против антисемитизма в мире. Кто завершит эту работу? Только мы», — сказал Нетаньяху.

«Я очень на это надеюсь» — отметил Макаревич.

Пацифистский лагерь после переезда в Израиль покинули, к примеру, и лидер «Би-2» Лева*, отказывавшийся выступать под баннерами с символами СВО, и Максим Галкин*, не раз осуждавший Россию.

«Если бы я служил в армии Израиля, я бы пошел», — как-то произнес шоумен и иноагент Максим Галкин.

Вы не понимаете, это другое! И вот единственным голосом разума, пытающимся уберечь Израиль от катастрофы, становится арабское население страны. Миллион человек, которых никто даже не пытается услышать.

«За эти годы мы пережили многое, в том числе войну. Мы устали от этого всего», — рассказал представитель арабского населения в Израиле Яков Аби.

К войне готовятся и по другую сторону. Войска Ирана заявили, что составляют план масштабного ответа на возможные атаки. Движения наблюдают и на юге Ливана, где сосредоточены силы «Хезболлы». Пороховым бочкам ближневосточного фронта осталось дождаться той самой единственной искры.

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* — признан иноагентом в РФ



