Европа на развилке: диалог с Москвой или конфронтация

Фото, видео: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Shawn White; 5-tv.ru

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В стане спонсоров Украины растет нервозность и неопределенность.

В стане спонсоров Украины с каждым днем растет нервозность и неопределенность. С одной стороны, США ведут переговоры о том, как бы заключить поскорее мир. То есть президент США Дональд Трамп молодец. С другой стороны, США объявляют об одной из крупнейших поставок Киеву ракет для «Patriot» — 500 штук, более чем на два миллиарда долларов. Это запас на полтора года. То есть Трамп не молодец. При этом реальные поставки начнутся не ранее 2030 года. Все-таки молодец.

И оплачивают «заказ» исключительно европейцы, в том числе Норвегия. А вот норвежцы — не молодцы.

Но премьер Норвегии и президент Финляндии на днях звонили в Москву. По своей инициативе, причем, а не от имени всей Европы. То есть норвежцы — молодцы. Они даже получили нагоняй от соседей датчан.

А в авторитетной Financial Times со ссылкой на европейские источники заявили, что это и не разговор был в полноценном смысле, а лекция со стороны российского президента, причем про славян и Средние века.

И вот тут началось самое интересное. Во-первых, норвежский премьер лично опроверг тезисы про славян и лекцию. Мол, обычный разговор был на троих. Все-таки молодец норвежец. Но круче премьера ответил редактор ведущей газеты Норвегии, который соседку-датчанку буквально заткнул. Мол, Норвегия пытается наладить диалог, чтобы хоть как-то представить Европу за столом переговоров. Все-таки молодцы.

Когда одни европейцы разговаривают с другими таким образом, о единстве говорить уже трудно. Это раскол.

Теперь о причинах нервозности. А причина в том, что европейцы вдруг почувствовали себя в ситуации очень странной. Они дают Украине больше всех. Прямо сейчас: деньгами, оружием, медиаподдержкой. И при этом за стол, где, похоже, вот-вот начнутся переговоры, их не зовут.

Более того, американцы просят вести себя потише и не мешать. По сути это та же просьба «заткнуться», но более литературным языком. Получается, американцы — молодцы. Но Европа оказалась на развилке — куда идти дальше? В сторону диалога с Москвой. Но тогда надо сворачивать поддержку Киева. Или сохранять поддержку и двигаться в сторону конфронтации с Москвой.

Британия однозначно нагнетает. Министр обороны фактически запустил обратный отсчет до потенциального конфликта с Россией. Отсчитал тысячу дней с небольшим. При этом почему возможен этот конфликт, никто в Лондоне толком объяснить не может.

Известный американский журналист Такер Карлсон, тот самый, что первым прорвал информационную блокаду Москвы, час с лишним допытывался у одного из самых ярых сторонников войны, бывшего депутата и министра, но так и не смог понять, чего боится Британия.

России нужны ваши земли? Нет, у нее больше земли. России нужны ваши заводы? Нет, у нее больше заводов. Ресурсов, кроме чопорности и овсянки, тоже в России больше. Так зачем?

«На мой взгляд, прямо сейчас мы на грани обмена ядерными ударами. И вопрос в том — почему? Я не понимаю, почему Британии выгодно враждовать с Россией», — сказал Карлсон.

«Моя позиция, что если мы готовы к войне, то вероятность ее начала снижается. В этом и есть принцип сдерживания. Так он работает», — сказал депутат палаты общин от Консервативной партии с 2010 по 2024 год Джейкоб Рис-Могг.

«Но, если вы прекратите нагнетать, вероятность того, что они нанесут по вам ядерный удар, снизится», — сказал Карлсон.

«Нет, это не так. Если мы перестанем поддерживать Украину, если позволить России взять Украину, то она перейдет к следующей стране», — сказал Рис-Могг.

«Почему вообще Британия должна решать, что Россия сделает с Украиной?» — спросил Карлсон.

«Потому что это отвечает нашим интересам, как и интересам Соединенных Штатов», — ответил Рис-Могг.

Этот уважаемый сэр, кстати, привел такой аргумент: ну вы знаете этих русских — они, начиная с Романовых, все расширялись и расширялись, и при СССР расширялись, а потом Союз рухнул, и русские почувствовали себя неуютно и снова хотят расширяться.

Во-первых, сэр, вы просто пересказали «боль» Британской империи, которая схлопнулась. А во-вторых, не только при Романовых, но и при Рюриковичах Россия расширялась. Ну вот, и я прочел небольшую лекцию.

А если серьезно, то есть такой вполне научный психологический феномен — самосбывающееся пророчество. Например, когда в паре партнер боится, что его бросят, он начинает дико ревновать и закатывать скандалы. Создает невыносимую атмосферу, и пара рушится, а паникер удовлетворенно замечает: «Моя интуиция меня не подвела».

Вот только в деле пророчества войны с Россией мелодраматическими страстями не отделаешься. Напомнил, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин.

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне в 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Но они сейчас не добились своей цели нанести „стратегическое поражение“ России, вряд ли это будет возможно к 2030 году. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет, пусть никто об этом не забывает», — отметил он.

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