Язык как дымовая завеса: зачем Киев снова взялся за русский язык

На кладбищах Украины ищут могилы с эпитафиями на русском для демонтажа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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На кладбищах ищут могилы с эпитафиями для демонтажа.

«Сбитый фокус» присутствует во всех темах, каких ни коснись, по поводу Украины. Взять вот такую новость: 24 октября умер последний солдат дивизии «Галичина» на Украине. Ему был 101 год. И там на все лады рассказывают, какой дедушка был милый, как он вернулся домой, а злые коммунисты его арестовали.

Но о том, что это была дивизия СС, то есть особой карательной структуры нацистской машины, ни слова. Всего две буквы «СС» очень сильно меняют всю картину — скончался ветеран или скончался ветеран СС. И да, в статьях подчеркивают, что это именно последний солдат «Галичины» на Украине.

То есть за пределами страны, например в той же Канаде, живы еще ССовцы. Но после того самого скандала их предпочитают не показывать публике. В эти же дни на Украине вспоминали и знаковое событие осени 1944 года — освобождение страны от фашистских войск. Вот только еще с 2014 года, вскоре после госпереворота, и эту важную дату перевернули: мол, и не освобождение это никакое. Ведь Украина не стала свободной. День изгнания нацистских оккупантов с Украины. Кем? В публикациях стараются опять же избежать слова «Красной Армией».

В конечном счете информационная война — это борьба не только за то, во что мы верим, но и за то, на что мы вообще обращаем внимание. Сейчас на Украине снова взялись за русский язык, чтобы сбить фокус от других новостей. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков. следит за темой.

Допрыгались и дослушались. Языковая полицайка киевского режима все сильнее закручивает гайки.

«Вне закона окажется русскоязычный культурный продукт. Это и русскоязычные музыкальные произведения, которые до сих пор слушают украинцы», — заявила уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская.

В том-то и дело, что слушают. В украинском чарте стриминговых сервисов из первой десятки восемь треков на русском. Теперь их запрещают.

От пустословия переходят к делу. Настоятельно рекомендуют врачам отказывать в помощи тем, кто просит о ней по-русски.

«Я хотела бы еще раз напомнить о части третьей статьи 30. Поставщик услуг может предоставлять услугу на другом языке только по собственному желанию», — заявила уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская.

Вот пациента во Львове не записывают к врачу.

«Выдавая такие новости населению, украинские власти пытаются навести тумана на действительно важные проблемы: проблемы с коррупцией, проблемы с фронтом, проблемы со снабжением, проблемы с бусификацией собственного населения», — отметил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

По разным опросам, почти половина жителей Незалежной продолжают использовать русский язык как основной. И вся верхушка киевского режима в кулуарах, между собой, говорит на великом и могучем.

Доказательств куча, чего стоят только пленки НАБУ.

Их начальник тоже срывается, причем часто. Последнее — во время интервью американскому журналисту. Не вспомнил слово ни на английском, ни на украинском. Вместо «то же самое» молвил на чистом русском.

Те, кого он отправляет в окопы, тоже в критических ситуациях мову не вспоминают.

«Я считаю, что мы должны снять бронь со всех. Вообще со всех. Возможно, бронирование нужно было бы оставить само собой для президента, для министров и отдельный какой-то порядок для депутатов», — заявила народный депутат Украины IX созыва Марьяна Безуглая.

В этот же день Рада так и сделала — ужесточила условия для брони. Предприятия смогут получить отсрочку для меньшего количества сотрудников, а процедура займет месяц.

«С ЖКХ откаты не возьмешь. Вот коммерческие предприятия, большие коммерческие предприятия, заводы — они для того, чтобы отстоять свою бронь, для того, чтобы министерство приняло, конечно же, платят деньги, взятки. И поэтому ЖКХ давать бронь невыгодно», — отметил народный депутат Украины VII–IV созывов Олег Царев.

Но в тылу-то они врага бьют. Даже так — тех, кто уже не ответит. На кладбищах нашли могилу с эпитафией на русском языке.

«Мы просим проверить городской совет, подтвердить факт установки памятника с надписями на русском языке и подготовить документы для быстрого демонтажа», — заявила жительница Кропивницкого Инга Дудник.

Хотя мать погибшего уверяет: это было желание ее сына, который даже в окопах говорил только на русском.

«У моего сына была позиция такая: я осознанно пошел защищать суверенитет Украины и разговаривал там на русском языке с ребятами. Он не переходил на украинский», — рассказала мать погибшего солдата ВСУ Элла Петухова.

За мову они сражаются везде. Устраивают рейды по барам и клубам.

Теперь даже в кафе боятся ходить. Оттуда могут просто вынести.

Да и ходить скоро будет некуда. Бизнес стал убыточным.

Продают все — от салонов красоты и стоматологий до автосервисов и кафе. Зачастую дисконт 80%. На открытие тратили раза в три больше. На этой карте — заведения, в том числе сетевые, которые закрылись за последний месяц.

«Некому работать. Девушки уезжают в Западную Европу мыть унитазы. Парни прячутся от мобилизации либо на фронте. Некому ходить», — отметил полковник в отставке Игорь Витюк.

Люди бегут. А стартовый капитал на первое время в Европе зарабатывают на барахолках. Сливают нажитое за бесценок.

При этом остаются те, кто еще поддерживает киевский режим. Но есть нюанс.





— «Я против того, чтобы отдавать территорию. Ради чего наши военные гибнут честно. Я не хочу умирать, Я не имею опыта в этом плане. Я люблю Украину, прежде всего, я очень люблю Украину, но умирать за нее я не готов».

— «Надо воевать дальше, забирать свои территории и добиваться всего, что было раньше. Хочу строить будущее свое. Не вижу сейчас такой возможности туда идти, потому что хочу будущее построить свою семью, карьеру».

Получается, язык для них — лишь очередная видимость борьбы за Незалежную и способ отвлечь внимание от проблем на фронте. Идти в окопы за мову никто не собирается. Зато вот представили национальный шрифт Zakon. Но, кажется, где-то просчитались.

Наши коллеги из газеты «Известия» обнаружили доказательства того, что крупнейший в России и СНГ агрегатор развлекательных услуг «Мир квестов» продвигал игры с донатами для ВСУ.

Квесты, если кто не знает, это такие развлекательные игры на логику в тематических декорациях.

Бизнес шел хорошо, и «Мир квестов» осваивал пространство СНГ: появились подразделения на Украине, в Белоруссии, потом «подключили» европейские города, правда уже на отдельном сайте и для другого юрлица. Но за всем этим стояли одни и те же люди — гражданин Украины Артем Ярмилко, его супруга, россиянка, Анна Ярмилко и их бизнес-партнеры — россияне Игорь Бобб и Вадим Змовик. Формально они сами квесты не организуют, а только предоставляют информацию о том, что и где.

Но после начала СВО в нескольких квест-комнатах на Украине был объявлен сбор на нужды ВСУ.

Кроме того, и сюжеты квестов стали специфическими: спрятать документы Бандеры от кровавых НКВДшников, помочь «партизанам», у которых кроваво-черный флаг УПА*.

Ключевые персоны, в том числе супруги Ярмилко, перебрались в Нидерланды как раз в 2022 году, а украинец Артем Ярмилко еще и вышел из состава владельцев российской компании. Вроде как не при делах. Да и сама компания сменила название на «Мир квестов С».

Ее оставшийся совладелец, россиянин Игорь Бобб, прислал «Известиям» e-mail, что они потеряли контроль над украинским доменом сразу после начала СВО. То есть за бандеровские квесты не отвечают.

Любопытно, на Украине конкуренты обвиняли «Мир квестов» как раз в том, что они фактически продолжают работать на Россию, и призывали прикрыть их сайт и бойкотировать. Как там оно на самом деле, думаю, могут разобраться лишь компетентные органы.

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*— организации, признанной в России террористической.