«Их было очень много»: Якубович не смог выбрать самый необычный подарок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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По словам телеведущего, за годы работы ему преподнесли столько презентов, что запомнить их все невозможно.

Народный артист России Леонид Якубович на премьере сказки «Живая книга» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что за долгие годы работы ему преподнесли столько необычных подарков, что выбрать из них самый запоминающийся решительно невозможно.

По словам артиста, презентов было настолько много и они оказались настолько разнообразными, что он даже не берется назвать хотя бы один.

«Так я не могу сказать, их было очень много», — поделился телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Якубович признался: он не понимает молодежь, которая стремится поскорее заработать и выбирает блогерство вместо привычных профессий. По его словам, его нет в сети и он не знает, «что это такое» — «это другой мир». К лексикону молодежи артист относится плохо, но считает, что повлиять на ситуацию не может. При этом Якубович уверен, что воспитание ребенка начинается именно с детского сада.

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